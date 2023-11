Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

Nesta madrugada, a Lua entra em Touro e coloca os assuntos financeiros em destaque. É hora de concentrar a atenção nas tarefas e aproveitar cada chance de encher o bolso. Depois do almoço, o astral melhora ainda mais e há boas chances de receber uma grana que não esperava. Mas fique na sua, sem contar sobre a sua boa sorte a qualquer um, ta? As estrelas também mandam um recado: cuide do que é seu, mas sem exageros. No romance, o desafio será controlar o ciúme e encontrar o equilíbrio com o mozão. As finanças do casal podem melhorar. Aí eu vi vantagem! Já a paquera pode ficar meio arrastada agora.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Você pode começar a semana com a energia meio baixa, Gêmeos, tudo por culpa da Lua que passa a infernizar seu astral nesta madrugada. A boa notícia é que sua intuição deve fazer hora extra. Talvez seja uma boa ideia priorizar os serviços que podem ser feitos a sós, ou que exigem atenção aos detalhes, por exemplo. Depois do almoço, os planos para a carreira ganham vibes maravigolds e você pode encontrar a oportunidade que estava esperando para se destacar. Mas mantenha tudo em segredo por enquanto! Clima de mistério pode apimentar as coisas com um contatinho.

Touro

de 21/4 a 20/5

Segundou com a Lua em seu signo, Touro, e você vai contar com energia extra logo cedo. O astral será perfeito para botar em dia os seus interesses, adiantar algumas coisas no serviço ou mesmo resolver assuntos que estavam pendentes e dependem da sua iniciativa. Depois do almoço, você conta com facilidade para mostrar suas ideias, trocar experiências com os colegas e contagiar a equipe com seu otimismo. Corra atrás dos seus sonhos porque pode ter um resultado melhor do que imagina! Se está na pista, alguém da turma pode apresentar um novo contatinho ou dar aquela força na conquista. Há sinal de sintonia e cumplicidade no romance.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Segundou com força e você começa a semana com um astral mais leve e otimista, bebê! Tudo graças à Lua, que entrou em Touro nesta madrugada e promete ressaltar seu lado sonhador e solidário. Vai sobrar pique para se concentrar no serviço e acabar o mais rápido possível, especialmente se trabalha em parceria ou junto com uma esquipe. É que fica mais fácil conseguir a colaboração de colegas ou de terceiros hoje. À tarde, os estudos e viagens recebem a proteção das estrelas. Se já tem um contatinho em vista, essa é a hora de investir nesse lance com a ajuda ou o conselho dos amigos! Há sinal de sintonia com o mozão e podem até começar os planos para uma escapada romântica.

Leão

de 22/7 a 22/8

A vida profissional conta com as melhores energias nesta segunda e tem tudo para ocupar boa parte da sua atenção. A Lua traz à tona seu lado mais competitivo e ambicioso, sinal de que você não vai se contentar com qualquer coisa e tende a fazer planos grandiosos! Concentrese mais na parte da manhã, mantenha o foco e adiante o que puder, meu cristalzinho. Depois do almoço, o astral será perfeito para fazer alguns ajustes de rota e até dar uma guinada na vida profissional se está atrás de novos desafios. Você e o mozão podem planejar algo importante para o romance e até oficializar a relação. Um pouco mais de sensualidade vai fazer toda a diferença na paquera.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Segundou com a Lua brilhando forte em Touro e trazendo uma dose extra de otimismo e boa vontade para começar a semana, meu cristalzinho. Sua curiosidade também cresce e você pode explorar novas possibilidades e caminhos diferentes pela manhã, Virgem. No trabalho, priorize os serviços que podem ser realizados em equipe troque ideias e apoie os colegas, tá? À tarde, essa interação fica ainda mais produtiva e tudo deve correr melhor do que você espera. Se tem planos para viajar, se joga que vai dar bom! Seu charme segue em alta e, junto com o bom humor, deve encantar o mozão. Bom astral para conhecer gente nova, paquerar e viver uma aventura.

Libra

de 23/9 a 22/10

A Lua entra em Touro nesta madrugada e avisa que as mudanças estão com tudo nesta segunda, Libra! Talvez você precise de jogo de cintura para lidar com um ou outro imprevisto, mas o resultado tem tudo para ser favorável aos seus interesses. À tarde, as negociações ganham mais força e você pode avançar em um acordo profissional ou na área pessoal. Se está em busca de trabalho ou quer trocar de emprego, as estrelas prometem novidades pra lá de positivas! Analise bem a situação e invista no seu crescimento. Já o romance fica mais picante e a intimidade deve pegar fogo! Se está só, aposte em sua sensualidade para conquistar novos contatinhos.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Priorize as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas logo pela manhã para tirar proveito das boas energias desta segundona. Com a Lua brilhando em Touro, os relacionamentos ganham destaque e tudo o que fizer em parceria com os colegas tem mais chance de sucesso. As boas energias também se estendem à vida pessoal e pode se sentir melhor se deixar a solidão de lado e reforçar os laços com as pessoas que são importantes para você. Na vida amorosa, as demonstrações de carinho serão bemvindas e o romantismo deve marcar os momentos a dois. Se quiser deixar a solidão para trás, essa é a hora de investir naquele crush especial.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Segundou, bebê, e boa parte da sua atenção vai se concentrar em assuntos ligados a saúde e trabalho hoje. Aproveite essas energias astrais e redobre o esforço depois do almoço para não perder o foco não deixe nada atrapalhar seus planos. É hora de você fazer a sua parte pra dar conta de todas as responsabilidades. Só não deixe a saúde de lado porque exageros, até mesmo no trabalho, podem ter consequências. Tratamentos caseiros podem ter bons resultados para quem quer se cuidar melhor. Se está em busca de um novo amor, a família pode dar uma mãozinha e fazer o papel de cupido. A dois, seu jeito mais sério pode deixar o romance meio morno.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Aquário

de 21/1 a 19/2

Nesta madrugada, a Lua entra em Touro e avisa que assuntos domésticos e familiares devem ocupar sua atenção no início da semana. Cuide do que for possível em casa e busque a ajuda da família pra resolver qualquer problema numa boa, tá? As estrelas favorecem quem lida com produtos ou serviços para o lar, tem um negócio com parentes ou está em esquema de home office. Seu jeito prático será uma mão na roda para lidar com dinheiro no trabalho ou organizar as contas do lar. Ficar em casa pode ser divertido se usar a criatividade para tornar os momentos a dois mais românticos. Talvez seja hora de rever uma paquera que está se arrastando há um tempo.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Se depender das estrelas, a segundona tem tudo para ser movimentada, Peixes! Trabalho que envolve contato com o público, comunicação ou pequenos deslocamentos conta com vibes maravilhosas logo cedo. Você terá facilidade para ouvir pontos de vista diferentes e pode usar sua sensibilidade pra convencer os outros. Depois do almoço, os assuntos pessoais também vão fluir numa boa e pode encontrar uma solução para algo que estava incomodando. A conquista promete fortes emoções e pode surpreender, mas talvez você tenha que tomar a iniciativa para envolver o crush. Com o mozão, um astral leve e animado garante ótimos momentos a dois.

