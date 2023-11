Mato Grosso do Sul enfrenta mais um dia de tempo seco e quente nesta segunda-feira

Mato Grosso do Sul está prestes a vivenciar mais um dia de calor intenso e tempo seco, de acordo com as previsões meteorológicas. A meteorologista Valesca Fernandes revelou que uma grande parte do estado experimentará um clima estável, com predominância de sol e variação de nebulosidade. Esse padrão climático é atribuído à formação de um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens de chuva.

A situação meteorológica se agrava com mais de 30 dias sem chuvas em algumas regiões, gerando preocupação entre os especialistas. A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta que as condições atmosféricas estão altamente favoráveis à propagação de incêndios florestais. É imperativo que todos adotem medidas preventivas para evitar tais incidentes.

Além da ameaça de incêndios, a saúde da população também está em foco durante esse período de clima quente e seco. Especialistas recomendam a umidificação dos ambientes, a ingestão adequada de líquidos e o uso de soro fisiológico nas narinas para manter a hidratação e minimizar os efeitos adversos do clima. Evitar a exposição direta ao sol nos momentos mais quentes e secos do dia também é essencial para prevenir problemas de saúde.

Os números da previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a capital do estado, Campo Grande, enfrentará temperaturas significativas. A temperatura mínima esperada é de 22°C, enquanto a máxima poderá atingir os 36°C.

Com informações do Governo de MS