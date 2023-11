PF faz operação contra caça ilegal de onça-pintada

Na manhã de ontem (3), a Polícia Federal deflagrou a operação Yaguara, com o objetivo de combater a caça ilegal de onça-pintada e a biopirataria no Pantanal. As investigações tiveram início em março de 2023, após o recebimento de notícia-crime e publicações de vídeo no qual se via o corpo de uma onça- -pintada adulta, sem cabeça, flutuando no leito do rio do Paraguai-mirim.

De acordo com a polícia, foram realizadas diversas diligências pelo Pantanal, resultando em indícios que apontaram os possíveis envolvidos no crime, além da indicação de que a cabeça do animal fora vendida para o exterior, configurando também a prática de biopirataria.

Com o objetivo de apurar os fatos em toda a sua extensão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Corumbá/MS. Segundo a PF, as equipes atuam no Pantanal justamente para combater, dentre outros crimes, a caça ilegal de animais silvestres, principalmente da onça-pintada.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas pelo e-mail uip.cra.ms@ pf.gov.br e do telefone (67) 99616-2162. Caso saiba de informações sobre este ou outros casos de competência da PF, entre em contato.

Por – Rafaela Alves

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.