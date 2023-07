PF cumpre cinco mandados em operação contra fraudes previdenciárias

A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25) a Operação Arbalete e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas Deodápolis e Fátima do Sul decorrentes de investigações contra fraudes previdenciárias para o recebimento indevido de Seguro Defeso – Pesca Artesanal.

Esse benefício foi originalmente destinado a pessoas que vivem da pesca artesanal e enfrentam restrições durante o período de piracema, quando não podem realizar suas atividades. Entretanto, investigações policiais revelaram que os suspeitos envolvidos não possuíam a devida qualificação de pescadores e, de forma fraudulenta, obtiveram indevidamente o benefício.

Os investigados tiveram os benefícios previdenciários de Seguro Defeso provisoriamente suspensos por decisão judicial nesta terça-feira (25/7) e vão responder pelo crime de estelionato, com pena de até cinco anos de reclusão.

