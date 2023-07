Semana inicia com 5,7 mil vagas de emprego para MS

Para quem está em busca de emprego, a semana inicia com 5,761 oportunidades para Mato Grosso Sul. Por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) são oferecidas 3.885 vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, já na Funsat (Fundação Social do Trabalho) são 1.876 vagas exclusivas para a Capital.

Em Campo Grande a Funtrab disponibiliza 1.514 oportunidades em diversos setores da economia, entre os cargos com maior número de vagas estão o de ajudante de carga e descarga de mercadoria (39 mais 10 para Pessoa com Deficiência), auxiliar de linha de produção (67 e mais duas vagas para PCD), auxiliar de limpeza (64), auxiliar administrativo (21 vagas para PCD), motorista de ônibus rodoviário (16), operador de caixa (48 mais 5 para Pessoa com Deficiência), pedreiro (20), repositor de mercadorias (11 e mais quatro para Pessoa com Deficiência) e servente de obras (39).

As 2.371 vagas restantes são para cidades do interior do Estado e devem ser conferidas diretamente na Casa do Trabalhador de cada município. Entre as cidades com maior número de vagas está Amambai (198), Aparecida do Taboado (157), Chapadão do Sul (268), Corumbá (76), Dourados (329), Maracaju (119), Naviraí (126), Nova Andradina (115) e Três Lagoas (87).

A lista completa pode ser acessada no link: http://www.funtrab.ms.gov.br/.

Com objetivo de evitar filas e aglomerações, a Funtrab orienta que os interessados façam o agendamento prévio por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Após o agendamento, os candidatos devem comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A sede da Funtrab na Capital está localizada na rua 13 de maio, Nº 2773, Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) de Campo Grande. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 17h30 da tarde.

Funsat

A Funsat oferece hoje (10), 1.876 vagas de emprego, desse total, 848 não exigem experiência. Dentre as oportunidades disponíveis estão a de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, desossador, fiscal de prevenção de perdas, magarefe, operador de caixa, Repositor de mercadorias, vendedor interno e técnico de enfermagem. Além disso, há 48 vagas para Pessoa com Deficiência.

Para viabilizar a contratação, a Fundação recomenda que pessoas que estão em busca de emprego utilizem o aplicativo Sine Fácil. A plataforma permite pesquisar e candidatar-se às vagas disponibilizadas pelo sistema.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar basta se cadastrar no site: https://form.jotform.com.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.