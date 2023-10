Escritora e poetisa Sul Matogrossense é homenageada no Rio de Janeiro

A escritora, poetisa e embaixadora da paz Delasnieve Daspet será homenageada no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21), às 17h tomando posse na entidade literária internacional PEN Clube, órgão que congrega os maiores escritores de todo o mundo.

As homenagens não param e na quinta (22), ela receberá uma homenagem na Academia Brasileira de Letras (ABL), ao lado do imortal da ABL Carlos Nejar, em um recital comandado pelo músico e violonista Marcelo Fernandes e pela regente e cantora Ana Lúcia Gaborim. Também terá a oportunidade de apresentar três obras durante um chá na ABL.

Durante o recital, ela estará com os imortais da ABL e de convidados de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

“Me senti muito honrada de ter sido convidada para essa homenagem na Academia Brasileira de Letras ao lado de Carlos Nejar, que é um dos maiores poetas do mundo, ficcionista, contista, então estar ao lado dele e ser apresentada ao Brasil na ABL é o sonho de qualquer escritor. Evidente que me sinto feliz e sempre trabalhei para isso, visando chegar ao país, pois é uma forma de mostrar que nós aqui de MS também fazemos boa literatura”, comenta Delasnieve.

No evento da ABL, com convidados de várias entidades literárias e outras associações culturais, além do recital com os músicos sul-mato-grossenses, a declamadora Lucia Regina de Lucena, em nome dos poetas do Rio, declamará um poema de Carlos Nejar e um de Delasnieve, integrando as festividades.

Delasnieve foi também convidada, na mesma data do evento em que será homenageada, para um chá acadêmico com os imortais da ABL, onde apresentará três de seus livros, “Mutações”, “Pã-Che Tetã” e “O Som da Lágrima”, para os convidados e homenageará vários nomes com certificados de amigos da paz, que ela confere como representante para o Brasil do Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix.

“Delasnieve é uma desbravadora da cultura, não apenas de Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil, e merece um espaço na casa de Machado de Assis”, comenta o imortal Carlos Nejar sobre a autora de MS.

