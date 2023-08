Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Diferente de ontem, hoje a bruxa tá solta entre as estrelas e instabilidades vão marcar presença, viu bebê? Tô vendo que tem pedreira pela frente e as finanças podem ser as mais atingidas. A Lua muda para a sua Casa do Dinheiro, mas fica tensa e briga com os astros. Além disso, Júpiter e Plutão recomendam toda cautela com os gastos e alertam que o risco de perder o controle das continhas é real e oficial. Resista às tentações nas vitrines e evite sair comprando coisas desnecessárias. Os recados também valem para a sua saúde, portanto, procure respeitar os seus limites e fique longe de excessos. Nas relações pessoais e amorosas, o dia pede paciência dobrada, já a noite será bem mais tranquila.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros abrem o dia em pé de guerra e aconselham a pegar mais leve, meu cristalzinho! Você pode esquentar a cabeça à toa e precisará de mais calma para não estrilar com quem convive. Mas as coisas mudam de figura ainda pela manhã e a Lua ingressa no seu signo às 9h27, trazendo vibes mais positivas na saúde e bons estímulos para os seus interesses pessoais e financeiros. Só não convém ir com muita sede ao pote no trabalho porque há risco de bater de frente com quem tem cargo de chefia e poder de decisão. Controle a teimosia e faça a sua parte sem esperar muito apoio alheio. Ao anoitecer, o clima fica maravigold e sua estrela vai brilhar nos contatinhos. No entanto, o romance pode pedir ajustes.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje o clima pode não estar tão redondinho do jeito que você gosta, bebê! Desafios estão previstos logo cedo e a culpa é da Lua, que passa a infernizar o seu signo e se estranha com os astros. Convém ter mais tolerância, filtro nas palavras e calma na alma para não arranjar conflitos com quem convive e trabalha. Também é bom ficar longe de excessos e extravagâncias para não prejudicar a saúde, valeu? As coisas devem fluir melhor ao longo do dia, mas pode faltar disposição para socializar e animar os contatinhos. Talvez você prefira ficar no seu cantinho pra curtir sossego e reabastecer suas energias. O período é de altos e baixos nos assuntos do coração, assim, evite criar muitas expectativas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Eita, caranguejinha, tô vendo que o dia pode começar meio zoado por causa das vibes astrais. Numa dessa, o conselho é ir devagar com o andor, controlar a pressa e as reações para não se desentender com os outros. Os assuntos profissionais e financeiros vão exigir muita atenção no período da manhã e é melhor medir as consequências dos seus atos antes de tomar qualquer atitude ou decisão. Ainda bem que as coisas engrenam mais tarde e você vai se entrosar numa boa com todos. Amigos podem dar uma baita força para dissolver mal-entendidos e tretinhas. Aliás, também vão ajudar nas suas paqueras e podem facilitar a aproximação com alguém que cativar sua atenção. Noite envolvente com o crush ou love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Suas expectativas estão lá nas alturas, leãozinho? Não quero ser estraga prazer, mas é melhor não esperar muito, não, ao menos na parte da manhã. Tem trombada astral pra todo lado e a recomendação é pisar em ovos pra não atrair perrengues e problemas. Tensões vão rondar a vida profissional e convém ter mais jogo de cintura com chefes e pessoas influentes. Por outro lado, as coisas devem melhorar à tarde e você pode conseguir uma vitória importante. Com pessoas próximas e o mozão, evite acirrar diferenças e bote um freio na sinceridade se não quer enfrentar chabu. Ainda bem que a noite será mais sussa e atritos podem ser desfeitos com mais facilidade. No romance, briguinhas vão acabar na cama.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer começar o dia sem treta, minha consagrada? Então maneire nas críticas e tenha mais diplomacia nas suas conversas porque o clima fica tenso logo cedo. Os astros estão estressados, alertando que podem pintar aborrecimentos, imprevistos e também preju, mas o cenário muda ainda pela manhã e as coisas devem caminhar sem maiores contratempos. A partir da tarde, você vai contar com mais desenvoltura para se relacionar com as pessoas e pode ter surpresas positivas ao cuidar dos seus interesses. Há chance de receber proposta de trabalho em outra empresa ou cidade. No amor, é hora de ser paciente e deixar o lance com o crush amadurecer. À noite, o convívio com sua alma gêmea deve entrar nos eixos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O desejo de melhorar as finanças é o que te move nesta quarta e você terá mais determinação para batalhar por seus anseios. O problema é que desafios não estão descartados, ziquinhas podem rolar e a vontade de gastar deve bater forte, sobretudo na parte da manhã. Dobre a cautela em compras, negociações e abre o olhão com pessoas mal-intencionadas que podem querer te passar a perna. Também é bom dar atenção à saúde e pegar mais leve nas exigências com quem convive. Explore seu equilíbrio libriano para não entrar em nenhuma saia justa e ficar longe de tretas. O aviso também vale para a paquera e convém ter mais jogo de cintura para não melar o lance com o crush. Noite mais positiva com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje as estrelas não dão muita molezinha e já convém começar o dia longe de situações desgastantes, bebê! Arme-se de paciência e não esquente tanto a cabeça com o que não depende só de você ou pode prejudicar sua saúde e seu bem-estar. A manhã vai reservar tensões no ambiente de trabalho, bagacinhas podem rolar nas relações pessoais e tretas familiares vão exigir muita paciência, lembrando que se chutar o balde vai ter que ir buscar depois. O astral dá uma melhorada à tarde, mas siga com o propósito de evitar atritos em casa. À noite, o clima fica perfeito para a sua vida amorosa e você pode curtir momentos especiais com o xodó. Envolvimento recente tem boas chances de decolar e virar namoro.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vai com calma na alma e toma um balde de camomila porque o dia tá tenso, Sagita! As responsabilidades no trabalho devem se impor hoje e vão exigir mais empenho, sinal de que pode dar ruim para quem fizer corpo mole. O lado financeiro também vira alvo de instabilidades e será preciso mais cautela para não gastar por impulso ou cair na conversa de gente espertalhona. Confusões estão previstas no período da manhã, mas à noite o clima melhora sensivelmente em seus contatos pessoais. A convivência com amigos, parentes e o mozão vai ganhar mais tranquilidade, harmonia e você pode aguardar momentos gostosos ao lado dos seus queridos. A paquera pode se definir: agora o lance com o crush ata ou desata.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quer um dia produtivo no trabalho e harmonioso em seus contatos, meu cristalzinho? Então se organize, estabeleça prioridades e não fique procurando pelo em ovo. Tensões vão rondar suas conversas, divergências podem vir à tona e há risco de desperdiçar tempo e energia com o que não merece a sua atenção. Agora, o maior alerta vai para as suas finanças e convém abrir o olhão para não gastar sem critério ou pior, cair em ciladas – mostre seu juízo e bom senso, bebê! Mas o astral vai mudar radicalmente à noite e o cenário ficará maravilindo para você passar o rodo na pista. A Lua sorri para Saturno e garante que suas investidas amorosas serão certeiras. Papo de um crush mais maduro pode te ganhar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquarianes são especialistas na arte de socializar e expressar suas ideias, mas hoje nem tudo deve fluir bem e convém ligar o radar! Já adianto que o astral tá mais pra lá do que pra cá no período da manhã e desentendimentos não estão descartados, ainda mais com parentes e pessoas próximas. Plutão atiça seu lado revanchista e tretinhas ou tretonas podem acontecer. No trabalho, valerá se concentrar em suas atividades, focar no serviço e não sair do planejamento. À tarde, o clima fica mais propício para dialogar e você pode resolver perrenguinhos – aproveite e esclareça mal-entendidos. Noite favorável para tratar de assuntos que envolvam dinheiro e curtir a privacidade do ninho de amor com o xodó.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A manhã desta quarta-feira traz uma energia inquieta e convém começar o dia de braços dados com a prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. A impulsividade pode falar mais alto e há risco de gastar o que não pode ou não tem para realizar algum capricho, peixinha! Tensões também vão rondar as relações em geral e o momento pede mais discrição e menos falação. Evite se expor demais no mundo real ou virtual e pense duas vezes antes de comentar seus planos com qualquer pessoa. À tarde, o astral fica mais positivo e aí sim você conseguirá mandar bem em seus contatos e atividades. Na paixão, a noite promete surpresinhas gostosas e o crush pode se revelar. Terá mais sintonia e chamego com o mozão.