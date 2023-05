Com aumento no atendimento online, Defensoria cria aplicativo

A tecnologia é aliada de muitos segmentos, até mesmo da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Com o crescimento pela busca nos atendimentos on-line, o órgão está desenvolvendo um aplicativo para atender à demanda da população, no formato virtual.

De acordo com dados divulgados ao jornal O Estado, nos primeiros meses deste ano, somente pelo site, foram atendidos 3.905 casos. Dentre o número citado, a área de maior demanda consiste nas causas de família, com 1.591 atendimentos, representando 40,7% do total dos casos.

Segundo o defensor público- -geral, Pedro Paulo Gasparini, ao longo dos últimos três anos, o site sofreu melhorias para atender melhor aos usuários, o que tem facilitado atendimentos.

“Chegamos ao ponto de o assistido, ao acessar a plataforma (site), ele ter o feedback do atendimento realizado, a futura data em que será atendido, por quem será atendido, assim como o núcleo onde deverá comparecer e o horário. Porque ele pode também escolher, hoje, entre ir à Defensoria Pública ou ser atendido remotamente. E em muitas cidades, temos percebido que essa escolha tem sido pelo atendimento virtual, do que aquele em que a pessoa tem que se deslocar até nossa unidade”, iniciou ele.

Visando maior fluidez nos atendimentos, o aplicativo está sendo criado para agilizar os serviços prestados pelos órgãos, pensando na comodidade do assistido. “No site, o usuário tem o campo de atendimento em que ele faz um pré-cadastro e ali começa a receber as informações de seu atendimento. No entanto, o aplicativo deixaria isso mais intuitivo. Queremos extrair isso do ambiente web, para um ambiente de aplicativo. Hoje em dia, qualquer pessoa, criança ou idoso, tem fácil acesso à internet. Nossa intenção é deixar o serviço mais fluído para o cidadão”, definiu o defensor público-geral.

Apesar de ainda não ter uma data definida para o lançamento do aplicativo, o novo recurso está previsto chegar aos usuários ainda em 2023. “Estamos finalizando o protótipo para lançar nas plataformas, Google e Apple, por exemplo. Acredito que já estamos finalizando esse projeto, mas sem uma data específica para divulgar à população de quando ele estará disponível para baixar e utilizar os recursos”, informou, à reportagem.

A Defensoria almeja que o assistido acesse o serviço com a inteligência artificial, para que realmente consiga saber o passo a passo de seu processo e como ele está tramitando, no poder Judiciário, tudo isso por meio do celular. Em Campo Grande, a procura por atendimento virtual já ultrapassa 70% dos casos. Já nos municípios do interior , os atendimentos ainda se dividem em 50%, no virtual e presencial.

“Esse é um dado interessante, e diferente, também. Isso é um cuidado que a gente tem, porque trabalhamos em todos os formatos. O assistido pode acessar o nosso serviço via plataforma, como ele pode acessar o nosso serviço presencialmente, seja na Capital ou no interior”, delara o defensor.

Ainda conforme Gasparini, o novo modelo é pensado em diversos públicos. “O serviço online facilita a vida da mãe que, às vezes, não tem com quem deixar a criança, ou um idoso, que está sob sua responsabilidade. Sem falar no custo econômico de deslocamento: o dinheiro de um passe de ônibus, gasolina, o tempo que a pessoa precisa ter para ir até uma unidade. Enfim, tudo isso foi levado em consideração, na criação do aplicativo” destacou.

Herança da pandemia

Do ponto de vista do defensor, a tecnologia ganhou mais espaço durante a pandemia. “Esse atendimento remoto, utilizando de toda essa nova tecnologia, é uma herança positiva da pandemia. Costumo falar que tínhamos uma cultura em MS, a Defensoria Pública do Estado sempre primou pelo atendimento individualizado, o qual a população vai até a unidade, agenda com a defensora ou defensor, conversa, explica o caso, e então toma a medida judicial ou extrajudicial. Com a pandemia, naquele momento mais crítico, em que as unidades estavam com a circulação restrita, tivemos de implementar o agendamento virtual”, explicou.

Quanto à população que é excluída digitalmente, o formato tradicional estará à disposição dos assistidos, podendo se dirigir até a unidade ou ligando para agendar atendimento, seja em Campo Grande ou em qualquer uma das 54 comarcas do órgão.

Atualmente, para iniciar o atendimento remoto pela plataforma da Defensoria Pública, é preciso acessar o site: www.defensoria.ms.def.br/ para-o-cidadao/atendimento-ao-publico.

Por Brenda Leitte e Rafaela Alves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.