Governador garante programa “Energia Social” para 2023

Preocupado com o andamento do social no Estado, o governador Eduardo Riedel (PSDB), prorrogou por mais 14 meses o programa “Energia Social”, que atende cerca de 152 famílias e para a permanência será publicado hoje (11), no Diário Oficial.

Este programa social permite que o Estado pague a conta de energia de famílias carentes e assim ajude diretamente na renda destas pessoas, que podem usar estes recursos em outras contas ou até para comprar alimentos.

“Existe uma camada grande de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente em função da pandemia. Por isto estamos cumprindo nosso papel de prestar assistência a essas famílias, pagando a contas de luz, que é 100% custeada pelo Estado. Os programas sociais são fundamentais para garantir cidadania. Faremos uma gestão inclusiva e não deixaremos ninguém para trás”, afirmou o governador.

O programa tem o custo mensal de R$ 12 milhões por mês aos cofres estaduais e as famílias não pagam nada de energia. Para serem atendidas e as famílias precisam consumiram até 220 kw/h, e se enquadraram nas regras definidas, assim como fazer parte do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

A SEAD (Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos) orienta os beneficiários a se manterem atualizados no Cadastro Único, em ação que pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.