Jovem é executado com quatro tiros na cabeça

Lucas Martins, de 25 anos, foi morto com quatro tiros na cabeça, na tarde de ontem (14), no município de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Um adolescente que estava próximo da vítima também foi atingindo nas costas e socorrido para um hospital, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

De acordo com o site Dourados Informa, o jovem foi morto por volta das 17h30, na rua Vacaria, no bairro Juquita, por um pessoa ainda não identificada. A Polícia Civil esteve no local e conseguiu ter acesso a câmeras de segurança, onde flagrou a morte do jovem. As imagens podem ajudar na identificação do suspeito.

Além da Polícia Civil, equipes do Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar também compareceram no local.

