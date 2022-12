Horóscopo: Confira a previsão para o seu signo neste domingo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O domingo começa com boas vibes e um clima perfeito para curtir preguiça e sossego em seu cantinho. Os assuntos da casa e da família vão concentrar suas atenções, mas não descarte algum perrengue na metade da manhã, quando atritos podem vir à tona com parentes – mostre que tem tato e tolerância.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Domingou e você está como, taurinha? Com o maior pique para sair, socializar e interagir com as pessoas queridas. Lua e Netuno garantem um período ideal para encontrar os amigos e se divertir com turma. Se tem vontade de fazer um passeio diferente ou esticar até a cidade mais próxima, faça isso logo cedo ou na parte da tarde, quando o astral estará mais favorecido.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os interesses materiais continuam em evidência e você pode bolar bons planos e estratégias para engordar sua renda. Aposte nas suas ideias criativas e converse com quem tem experiência em finanças e negociações – pode receber pintar uma dica esperta. Só não deixe os cuidados com seu organismo em segundo plano, já que a saúde pode exigir mais atenção.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Um jeito carinhoso, amoroso e dedicado vai falar mais alto hoje, caranguejinha, e você tem tudo para curtir um dia especial na companhia das pessoas que ama. A Lua segue o baile no seu signo e troca likes com Netuno e Júpiter, anunciando um domingão perfeito para visitar parentes ou amigos, reunir o pessoal em casa ou então fazer aquela viagem que vinha programando.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tá precisando de sossego, meu cristalzinho? Então aproveita o domingo pra ficar no seu canto e recarregar as baterias. As primeiras horas do dia serão ideais para curtir um pouco de preguiça e espairecer, só não vale dar trela para preocupações. Desligue-se dos problemas e não esquente a cabeça com chateações ou imprevistos que podem surgir ainda pela manhã.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Domingou com bons estímulos dos astros e eles convidam a tirar o pé da toca logo cedo, bebê! Aproveite as vibes positivas para pular da cama com um programa engatilhado: vai ser ótimo encontrar a galera e fazer algo divertido em grupo. Você vai curtir momentos deliciosos em boa companhia e também pode ter gratas surpresas nos contatinhos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

É dia de folga, mas se você tiver algum assunto profissional para resolver em pleno domingo, vai com tudo, minha consagrada! Lua e Netuno iluminam seus talentos e dão sinal verde para conseguir algo importante hoje. Só não convém misturar interesses de casa com trabalho porque não vai dar liga.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua continua estimulando seu fds e promete um dia gostoso, perfeito para sair, passear, conhecer gente nova e se distrair. Não perca oportunidades de tirar o pé da toca, fazer coisas diferentes e aproveitar o domingão. Só não deixe nenhuma zica atrapalhar o astral pela manhã, quando conversas atravessadas podem rolar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Estará mais exigente, mas vai dar o seu melhor para conseguir o que deseja e contará com uma intuição bem afiada para saber onde vale ou não a pena investir. Só convém ter cautela com gastos na parte da manhã porque um dia a conta chega e depois não adianta chorar o leite derramado, concorda?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender das estrelas, você já vai acordar com disposição extra para encontrar as pessoas queridas e curtir o domingão. Seu lado carinhoso e prestativo virá à tona e vai ser mais fácil expressar seu afeto aos outros. Só fique de olhão aberto para não se estressar com coisas que independem da sua vontade e que você não tem condições de resolver agora.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Não ixxquenta nem deixe a ansiedade estragar seu domingo, meu docinho de amora! Logo cedo você recebe aval dos astros para ir atrás dos seus interesses e o melhor é que os ganhos estarão

favorecidos. Só evite comentar assuntos que precisam ser tratados com toda discrição, pois alguém pode trair sua confiança e abrir o bico.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O domingo não poderia começar mais estimulante, meu cristalzinho pisciano, e o recado é da Lua, que segue no setor mais positivo do seu Horóscopo e ainda fica em sintonia com Netuno. Hoje não falta inspiração, sorte e carisma para você conseguir o que deseja, curtir alegrias e viver momentos especiais.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.