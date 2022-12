PDT está sob a direção de Lucas de Lima no Estado

O PDT MS (Partido democrático trabalhista), tem um novo dirigente. O comando está com o deputado estadual reeleito, Lucas de Lima, que começou como vereador e se reelegeu como deputado estadual e já cogita concorrer a prefeitura da Capital em 2024.

Lucas de Lima (PDT), foi convidado pelo Presidente Nacional do Partido Democrático Trabalhista Carlos Roberto Lupi e do Tesoureiro da sigla Marcelo de Oliveira Panella para disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2024.

Panella foi um dos Sul Mato-grossenses convidados para compor a transição do governo Lula e por isto a cadeira da presidência acabou livre.

Sobre a possibilidade do partido colocar ele na disputa para a prefeitura da Capital ele agradece e se mostra a postos. “Estou à disposição da sigla, pronto para qualquer desafio que seja proposto, fazendo o meu melhor para crescimento e engrandecimento do partido.”, declarou o novo presidente do PDT no Estado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.