Verruck, De Paula e Amêndola de saída com fim da era Azambuja

Três assessores não aparecem nas articulações do novo secretariado

Enquanto se discute quem vai assumir as secretarias no futuro governo, Eduardo Riedel (PSDB), alguns dos nomes que ocuparam postos chaves durante os últimos anos no Parque dos Poderes já anunciaram que não mais estarão na administração pública estadual.

Dentre os mais notórios assessores do governador, Reinaldo Azambuja, estão Jaime Verruck, Sérgio de Paula, Maria Cecília Amendola da Motta, a última é da SED (Secretaria de Estado de Educação). que estão entre os mais antigos ocupantes de cargos no grupo que chegou ao Poder em 2014 com a atual governador.

Jaime Verruck foi o único a ter confirmado que, a partir de 1º de janeirol não mais estará no Parque dos Poderesl mas ainda não decidiu se retorna à iniciativa privada ou se passará a integrar a equipe de assessores da senadora eleital Tereza Cristina (PP).

Titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck chegou a lançar sua pré-candidatura a deputado federal, mas acabou desistindo e a justificativa teria sido um pedido do governador Reinaldo Azambuja.

Economista, mestre em Economia Rural pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), antes de integrar a equipe de Azambuja, Verruck foi Diretor Corporativo do Sistema FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), responsável pela gestão estratégia do SESI, SENAI, IEL e FIEMS.

Também foi professor de Economia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), professor convidado da FGV (Fundação Getúlio Vargas), ex-sócio da FGV em Campo Grande e Cuiabá e ex- -Diretor Regional do Senai/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de Mato Grosso do Sul).

A espera Sérgio de Paula sempre foi tido como o assessor mais próximo do governador e isso já vem desde os tempo da prefeitura de Maracaju, passando pela Assembléia Legislativa, Congresso Nacional e mesmo quando Reinaldo foi presidente da Assomasul (Associação de Prefeitos de Mato Grosso do Sul) ele ocupou o cargo de diretor administrativo e financeiro da entidade.

Sérgio de Paula em períodos diferentes assumiu a Secretaria de Governo e nas vezes que que saiu do cargo foi para comandar o diretório regional do PSDB ou campanhas políticas inclusive a da reeleição de Reinaldo Azambuja em 2018.

Já faz algum tempo que vinha sendo dada como certa a indicação de Sérgio de Paula para uma vaga no Tribunal de Contas de MS, inclusive, isso poderia acontecer após a diplomação de Eduardo Riedel. Com a Operação Mineração de de ouro desencadeada na semana que passou pode até adiar mais uma vez o projeto da sua ida mas, por enquanto é quase certo que ele não venha a permanecer na equipe de Riedel podendo ficar com a presidência do Diretório Regional do PSDB.

Educação

Com relação a Maria Cecília Amêndola existem muitas dúvidas sobre a sua permanência na Educação até mesmo por questões de pressão da família para que ela se afaste do cargo que é bastante desgastante.

Já entre os principais assessores de Eduardo Riedel há um certo consenso de que o setor de educação é dos mais sensíveis e como ela conduziu sem muitas crises nos últimos oito anos e mesmo nos momentos mais delicidados quando sob ameaça de sair acabou permanecendo e a troca teria que acontecer por um nome que também tivesse respaldo da categoria da educação, principalmente professores.

