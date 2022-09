Homenagem à colônia japonesa marca volta das festividades

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Com o propósito de divulgar o potencial econômico de Terenos, a 32 quilômetros da Capital, começa nesta sexta-feira (23) a 9ª edição da Festa do Ovo, evento criado em 2008 para homenagear a colônia japonesa instalada no município e que é responsável pela maior produção de ovos do Estado, após dois anos sem ser realizada por causa da pandemia de COVID-19. A festa é organizada pela prefeitura, com apoio do Governo do Estado, na Praça Municipal de Eventos, e durante dois dias a festa vai contar com apresentações artísticas e culturais, além de praça de alimentação, gincanas e shows musicais.

A Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande participa do evento com as tradicionais apresentações de taikô e wadaiko. Também será realizada no sábado, a partir das 14 horas, a tradicional gincana infantil organizada pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Várzea Alegre, conhecida como Colônia Jamic (Japan Migration and Colonization – empresa governamental criada para estimular a migração japonesa).

De acordo com o vice-prefeito, Felipe Lopes Salomão, o evento é uma vitrina das tradições e produção locais. “A Festa do Ovo vem para desenvolver o fomento econômico do município, além de mostrar a nossa tradição, e que uma das maiores comerciantes de ovos, a Camva, instalada na Jamic, que trouxe esse desenvolvimento e possibilitou que a gente desenvolvesse a Festa do Ovo”, explica.

Ele ainda pontua que, com os vários quiosques disponibilizados para os produtores no evento, muitos podem expor e comercializar o que produzem. “Por meio do pessoal da Jamic, esta é uma festa onde tem comidas típicas, como sobá, yakisoba, e traz uma curiosidade, porque é bem organizada, e tem como fomentar a economia do município, pois a prefeitura disponibiliza vários quiosques para – além do pessoal da Jamic, que são os patriarcas da festa –, alguns comerciantes do município, para exporem seus produtos e ter favorecimento econômico.”

De acordo com uma das organizadoras, Eliane Nobre, a festa terá boas opções de entretenimento e comida. “O evento começou em 2008, eu ajudei a idealizar e depois fizemos mais seis festas, e esta é a primeira edição depois da pandemia, a última foi em 2019. A expectativa de público é em torno de 10 mil pessoas, para os dois dias. O público pode esperar comida boa, contato com a cultura oriental, entretenimento e muita diversão”, afirma.

O prefeito de Terenos, Henrique Budke, dá um breve resumo do que será a Festa do Ovo. “Teremos a atração nacional Thaeme e Thiago nesta sexta-feira (23), eventos culturais e gincanas no sábado durante o dia; com shows durante a noite, no sábado também: Breno Reis e Marco Viola, Alex e Yvan; e shows culturais que seguem a tradição da nossa colônia japonesa. Acreditamos que vai ser uma festa muito boa, estamos trabalhando para isso, uma festa da família, com comida típica, muita alegria e muita diversão.”

Budke ainda estende o convite aos campo-grandenses. “E como Terenos é muito próxima de Campo Grande, faço o convite a toda a população da Capital. É uma festa muito boa, e é muito gostosa de se participar”, afirma.

Atrações

Além das apresentações culturais tradicionais da colônia japonesa, haverá show de Thaeme e Thiago na sexta-feira (23), das duplas Alex e Yvan e Breno Reis e Marco Viola no sábado (24).

O cantor Alex, da dupla Alex & Yvan, afirma estar muito feliz por participar pela primeira vez do evento. “Nós temos um grande público em Terenos, que sempre nos acompanhou desde o início da carreira, nós começamos fazendo show em Terenos, na época das violadas, em 2006, 2007, e a gente sempre teve esperança de tocar na Festa do Ovo. E agora, com essa pandemia e alguns anos sem trabalhar, a gente estava esperando uma oportunidade boa para tocar em Terenos e ela veio”, explica o artista.

“A nossa expectativa é muito grande, de um público grande, a dupla virá de um show em Mato Grosso, na sexta-feira, direto para o show de Terenos, e esse novo repertório, com um DVD gravado recentemente em Goiânia, o público também tinha pedido Alex & Yvan, tanto que a prefeitura colocou a dupla com outra atração que eles já tinham contratado. Então, as nossas expectativas são as melhores, a gente está preparando esse repertório com muito carinho para esse show e, com certeza, vai ser uma troca muito grande de boas energias”, pontua.

História

A Festa do Ovo de Terenos foi criada em 2008, com o intuito de comemorar o centenário da imigração japonesa no Brasil e os 49 anos (à época) da chegada dos japoneses à Colônia Jamic (Comunidade Várzea Alegre), em Terenos, em 1959 e 1960, quando os japoneses se recuperavam da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Cerca de 36 mil hectares da então Fazenda Várzea Alegre, comprada pela Jamic (Japan Migration and Colonization), empresa governamental que estimulava a migração japonesa por meio do financiamento de compra de terras, foram divididos e, assim, nasceu a colônia Jamic e a capital dos ovos de Mato Grosso do Sul.

Programação

Na sexta (23), às 19h será feita a abertura oficial, seguida, às 20h, de apresentação de taikô da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande; apresentação de dança típica com Stefani Pozza, de Terenos, às 21h, e show de Thaeme e Thiago às 21h30.

Já no sábado (24), a programação começa às 14h, com gincana no Parque Isaac Cardoso Filho. À noite, às 19h30, haverá apresentação cultural de wadaiko, da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande; às 20h, show da dupla Alex & Yvan e às 22h30 show com Breno Reis e Marco Viola, encerrando a festa.

Veja também: Antigo cartão-postal, Horto Florestal cai no esquecimento

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.