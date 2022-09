Cruzeiro vence Vasco e conquista acesso à Serie A do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro esta de volta a sonhada elite do futebol brasileiro. Após três anos de espera, o acesso foi garantido na noite desta quarta-feira (21) no estádio do Mineirão, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Vasco. A Raposa dominou o time carioca e, agora, pode comemorar o momento tão esperado.

Com os três pontos conquistados diante de 59.204 torcedores, o Cruzeiro chegou aos 68, ficando a 15 de vantagem do vice-líder Grêmio. Com isso, a Raposa não pode mais terminar a Série B fora do G4, o que confirma a sua presença na Primeira Divisão do Brasileiro em 2023. O Gigante da Colina segue no G4 com 48, mas pode ver o Londrina igualar a pontuação nesta rodada.

Como foi Cruzeiro x Vasco

O Cruzeiro dominou o jogo inteiro e sofreu poucos sustos. O momento mais tenso foi nos minutos iniciais. Logo no primeiro minuto, o Nene cobrou fechado e obrigou Rafael Cabral a mandar para linha de fundo e afastar da área. Os donos da casa também buscavam, constantemente, as jogadas aéreas e foi, aos poucos, intensificando as transições ofensivas pelo lado.

O tempo foi passando e a Raposa passou a prevalecer. O clube abriu o placar aos 25 minutos da primeira etapa. Filipe Machado aproveitou o espaço e arriscou de longe. A bola desviou em Danilo Boza e enganou o goleiro Thiago Rodrigues, morrendo no fundo da rede.

Em outra boa investida da equipe celeste, Bruno Rodrigues cobrou falta, de longe, e estremeceu o travessão da meta cruz-maltina. No rebote, Filipe Machado cabeceou, mas Yuri Lara afastou o perigo da área do time carioca.

Na volta do intervalo o técnico Jorginho ainda tentou mudar o panorama da partida com a entrada de Figueiredo e Edimar nos lugares de Raniel e Paulo Victor. Mas o Cruzeiro era melhor e ampliou sua vantagem aos 14 minutos da etapa final. Wesley Gasolina lançou Bruno Rodrigues, que partiu em velocidade antes de rolar para o artilheiro Edu apenas escorar.

Já aos 40 minutos ainda deu tempo para fazer o terceiro. arquinhos Cipriano dominou na ponta esquerda, se livrou de um marcador e cruzou para Luvannor, que, mesmo pressionado pela defesa, bateu para dar números ao placar.

O final da partida foi uma grande festa celeste. O torcedor do Cruzeiro finalmente pode soltar o grito de que a Raposa está de volta à principal divisão do futebol nacional.

