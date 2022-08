Arroba do boi: confira a cotação dos commodities de MS

A cotação da arroba do boi gordo abre a semana com alta de 1,71% e o produto é negociado a R$ 318,35 em São Paulo. Em Mato Grosso do Sul o produto varia entre R$ 277,00 a R$ 279,00.

O quilo do frango congelado caiu 0,25% e é comercializado a R$ 8,09, já o frango resfriado teve queda de 0,25%, vendido a R$ 8,11.

Confira a cotação dos principais produtos produzidos no Estado:

Campo Grande

Arroba do Boi kg: R$ 279,00

Vaca Gorda kg: R$ 260,00

Trigo em grão nacional 60 kg: R$ 100,00

Soja em grão Sc 60 kg: R$ 172,00

Milho Seco Sc 60kg: R$ 68,00

Dourados

Boi gordo 15 kg: R$ 277,00

Vaca gorda kg: R$ 266,00

Soja em Grão Sc 60 kg: R$ 174,00

Milho seco Sc 60 kg: R$ 71,50

Três Lagoas

Boi gordo kg R$ 279,00

Vaca gorda kg R$ 252,00

