Policiais encontram quase 3 toneladas de maconha escondidos em telhas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 2,4 toneladas de maconha, sendo transportado no meio de uma carga de telhas, na BR-060, próximo a Sidrolândia, a 71 quilômetros da Capital. O condutor do veículo, fugiu durante o bloqueio policial.

O flagrante aconteceu na tarde de ontem (2), quando os agentes avistaram uma carreta e deram sinal de parada ao condutor. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeita da equipe policial.

Os agentes rodoviários solicitaram que o condutor seguisse até a Unidade Operacional da PRF para uma vistoria minuciosa, mas neste momento o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, nas margens da BR-060.

Houve perseguição, mas o suspeito conseguiu fugir a pé, se escondendo em uma região de vegetação alta. Buscas foram realizadas no local, mas o condutor do veículo não foi localizado.

A carreta foi encaminhado até a Unidade Operacional da PRF, onde foi vistoriada. Os entorpecentes foram encontrados em meio as telhas e estavam separados em diversos tablets. Ao serem pesados, foram totalizados 2,4 toneladas de maconha.

O veículo e a droga foram levados para a Polícia Civil de Sidrolândia.

