Hámor livraria inaugura novo espaço neste sábado (14) com lançamento de livro e workshop de Mar Becker

Dos espaços urbanos e cibernéticos para um cantinho para chamar de seu, a Hámor Livraria inaugurará sua sede física neste sábado (14), às 16h, na rua 13de Junho, 1592, em Campo Grande. O evento de inauguração contará com a presença da escritora Mar Becker, que lançará dois de seus livros. No dia seguinte, 15 de setembro, às 10h, será realizado um workshop intitulado “Poesia e Rastros”.

Com a inauguração de seu espaço físico, a livraria visa se tornar um ponto de encontro para a comunidade literária, promovendo um ambiente que estimula o diálogo e a troca de ideias, e oferecendo uma programação que destaca a literatura diariamente. A Hámor, uma livraria e editora autônoma, busca ir além da simples venda de livros.

A proposta é desempenhar um papel significativo na construção de uma cena literária e cultural em Campo Grande, colaborando com diversos movimentos e nichos culturais. A curadoria cuidadosa do acervo e a realização de eventos, como lançamentos de livros, debates literários, oficinas e encontros com autores, têm o objetivo de criar um espaço onde os leitores possam se encontrar, compartilhar experiências e se inspirar mutuamente.

Fundada em 2022 por Bianca Resende e Felipe Mafra, a Hámor tem se destacado por sua presença em diversos festivais e eventos, promovendo lançamentos e organizando rodas de conversa. Recentemente, Febraro de Oliveira, escritor, se juntou como sócio à equipe. Apesar de a criação de um espaço físico ter sido uma meta desde o início, o projeto enfrentou desafios significativos relacionados a questões burocráticas e financeiras. Contudo, o apoio constante dos leitores e a determinação da equipe foram essenciais para concretizar essa ambição.

Ao conceber a Hámor, a equipe refletiu sobre o público-alvo que desejavam atingir. Esse processo foi relativamente simples, pois o público identificado era semelhante a eles: pessoas que apreciam leitura e literatura contemporânea, mas que frequentemente compravam livros online devido à falta de um espaço físico que promovesse encontros e a experiência de escolher um título pessoalmente. A percepção dessa carência gerou o desejo de criar um ambiente que preenchesse essa lacuna.

“A Hámor existe até hoje porque somos cercados de pessoas que estavam torcendo sem cessar pela abertura do espaço físico. Além disso, procurar se envolver somente com aquilo que te move. Cansados todos ficaremos quando o trabalho é muito, mas existe uma diferença significativa entre ficar cansado com aquilo que te alimenta de verdade e aquilo que você faz somente para sobreviver” explicou Bianca Resende para a reportagem.

Felipe Mafra revela também que a inauguração está gerando grande expectativa entre os clientes da Hámor e na cena cultural sul-mato-grossense observa que “A alegria dos nossos clientes com a nova sede é um reflexo do nosso próprio entusiasmo. Após dois anos construindo um público fiel em feiras e eventos, isso significa muito para nós”.

Além da nova livraria, a Hámor está revitalizando seu projeto “Hámor Edições”, que também será relançado. Febraro de Oliveira, um dos editores da Hámor Edições, destacou que o projeto visa fortalecer a cena literária local e oferecer uma plataforma para autores emergentes “Estamos começando com cinco publicações previstas para os próximos meses, focadas em autores inéditos de Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo é enriquecer a cena literária com narrativas plurais” destacou Febraro.

A equipe da Hámor espera que, de alguma forma, já esteja contribuindo para o cenário literário local. Há um ano, a programação da livraria inclui leituras integrais, lançamentos e rodas de conversa, e a equipe tem circulado por diversos locais que abriram suas portas para eles. Com a inauguração do espaço físico, a expectativa é de que possam abrir portas para novas ideias e sonhos.

“Daqui um tempo, quem sabe, as pessoas terem programações literárias e culturais para frequentar em mais de um lugar. Assim como muita gente que conheço, também fui a pessoa que lá atrás falava que meu sonho era ter uma livraria com um café. Acho que a linha tênue que separa o “não” do “sim” é deixar o desejo de vida comandar um pouco”, finalizou Bianca.

O evento de inauguração contará com a presença da escritora gaúcha Mar Becker, autora de “A Mulher Submersa” e “Sal”, reconhecida com prêmios Jabuti, Minuano e da Associação Gaúcha de Escritores. Becker lançará seus livros “Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas” e “Canção Derruída”. Além disso, ela ministrará o workshop “Poesia e Rastro” no dia 15 de setembro, às 10h. As inscrições estão abertas no site da Hámor Edições: www.hamoredicoes.com.br.

A Hámor Livraria funcionará de terça a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados, das 9h às 16h. O novo endereço é Rua 13 de Junho, 1592.

Amanda Ferreira

