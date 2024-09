Mar Aberto e Maria Cecília & Rodolfo falam sobre amores inesperados em novo clipe

‘Pagando a Língua’ já acumula três mil visualizações e integra o projeto “MAR ABERTO Com Vida”

MAR ABERTO se une à renomada dupla sul-mato-grossense Maria Cecília & Rodolfo para um lançamento musical que explora os caminhos inesperados do amor. A colaboração resultou na canção “Pagando a Língua”, uma música que aborda a surpresa e a ironia de ver os próprios planos e expectativas amorosas se transformarem de maneira imprevista. Disponível em todas as plataformas digitais, o single chegou acompanhado de um videoclipe, lançado em 6 de setembro, e pode ser conferido pelo YouTube.

A música “Pagando a Língua” é marcada por uma letra que reflete a ironia de um casal que acabou conquistando exatamente o que havia dito que não queria. O single, que é o sexto lançamento do projeto “MAR ABERTO Com Vida”, conta com a colaboração da renomada dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo, famosos por sucessos como “Coisas Esotéricas” e “Você de Volta”, além de sua longa e bem-sucedida carreira.

A faixa reflete uma experiência comum, mas profunda, sobre expectativas e realidades na vida amorosa. Ela explora o contraste entre o que um casal planejava para o futuro e o que realmente aconteceu.

“Pensa num casal que tá pagando a língua / Que tudo que dizia não querer, já tem. O que a gente planejou, deu errado / Ainda bem, ainda bem”

Neste trecho, a letra aborda a ironia e a surpresa de ver esses planos e expectativas serem desfeitos. O casal acabou encontrando exatamente o que haviam inicialmente rejeitado — um relacionamento sério e até a ideia de ter filhos. Essa mudança é vista não como uma falha, mas como uma surpresa positiva.

Thiago Mart, do MAR ABERTO, revelou que criou a canção inspirado por sua própria relação com Gabi Luz, mas logo pensou em Maria Cecília & Rodolfo para a colaboração. “No mesmo dia, enviei uma mensagem para eles apresentando a música e sugerindo que a gravássemos juntos. Ficamos extremamente felizes quando eles responderam dizendo que nos conheciam e estavam empolgados com a ideia”.

Gabi Luz complementa: “Quando vieram a São Paulo, tivemos um almoço, e nosso filho imediatamente se aproximou de Maria. A conexão foi instantânea e creio que isso se reflete na canção”.

“Pagando a Língua” foi produzida por Thiago Mart e Flavio Ferrari, uma dupla conhecida por seus sucessos nas playlists editoriais do Spotify. Todos os lançamentos recentes deles têm alcançado grande audiência na plataforma. O clipe, produzido pela Mud Produtora e filmado no estúdio Dri Bresciani, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais