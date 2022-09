Governador garante entrega de Hospital Veterinário modelo

Durante evento de entrega de cursos de graduação da UEMS para unidades no interior e nas Moreninhas, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta manhã (9), confirmou a entrega do Centro de reabilitação de animais silvestres na Capital, prevista para novembro.

Reinaldo garantiu que a obra, referência no país, será inaugurada com equipamentos de última geração dentro do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestre), ali o Hospital Veterinário de Animais Silvestres vai mudar a realidade do atendimento dos cerca de 2,5 mil animais que passam todos os anos por lá. “Vamos ter o maior hospital de recuperação de animais silvestre da América do Sul e poucas pessoas sabem disso. Isto faz parte porque será hospital escola dos cursos de veterinária, biologia e graduações importantes. Nós construímos juntos e ficamos muito felizes”, defendeu Reinaldo.

Orçado em R$ 3,8 milhões, o hospital ainda terá espaços administrativos, salas de cirurgia, ambientes para quarentena e laboratórios para exames.

