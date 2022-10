Gustavo Almeida reimagina MS como personagem de jogo

O artista Gustavo Almeida virou sensação nas últimas semanas no Twitter após lançar a thread Ordem e Porrada, onde ele reimaginou os 26 estados e o Distrito Federal como personagens de jogos de luta. Após a espera de passar por 24 Estados, chegou a vez de Mato Grosso do Sul ganhar a sua representação.

Gustavo decidiu reimaginar as bandeiras de cada estado e distrito brasileiro para o projeto. Até o momento Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Sergipe, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Amazonas, Piauí, Paraíba, Roraima, Ceará, Tocantins, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre e o nosso estado Mato Grosso do Sul foram desenhados.

De acordo com a legenda que Gustavo colocou nas publicações da arte, MS é uma mulher com mistura de Arara Azul com Tuiuiú. Ela usa uma Capivara Cavalo como montaria e odeia o MT (Mato Grosso), pois de acordo com o artista, ele roubou um item lendário da sua raça, o Tereré.

Imaginando bandeiras dos estados do Brasil como personagens de luta : 25 Mato Grosso do Sul pic.twitter.com/TlBLrXihjU — Gg² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) October 25, 2022

Na hora de construir a imagem de cada Estado e do MS, Gustavo usa como base as dicas dos seus seguidores que moram em cada local.

Na thread da nova arte, Almeida colocou algumas das principais referências utilizadas para montar a personagem de Mato Grosso do Sul. De acordo com Gustavo, ele se baseou nos índios Kadiweus, na estátua do índio Guaicuru do Parque das Nações Indígenas, na Arara Azul, na Capivara, no Tuiuiú e no Obelisco do Porto dado por Corumbá para Cuiabá.

Uma curiosidade que deixou todos os seguidores animados para a arte de Mato Grosso é o fato de MS usar um colar com um dedo, que segundo o artista, seria o dedo de MT. Como será que a rixa entre esses dois personagens vai terminar?

