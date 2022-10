Após 27 anos de hiato, Comercial EC vence e entra na briga pelo título

Após 27 anos de hiato, o Comercial de Três Lagoas lavou a alva e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Estadual da Série B, vencendo o Ceart por 5 a 0. Com gols de Gabriel (3x), Serginho e Buru, o Comercial entra na briga pelo acesso à elite do futebol de Mato Grosso do Sul. Já a Ceart de Dourados, dá adeus a competição sem nenhuma vitória na competição.

Outra quebra de tabu, aconteceu no jogo entre Operário e Náutico. Com o único gol de Rodrigo Melo de pênalti, o Operário conquista a sua primeira vitória na competição e assim encerra uma sequência negativa de 21 jogos oficiais sem vitória.

Acompanhe abaixo o resumo e resultados dos jogos deste final de semana pelo Campeonato sul-mato-grossense Série B.

Operário 1 x 0 Náutico

Em Caarapó, O Operário Atlético Clube quebra um longo tabu de 21 jogos oficiais sem vitória. Com o gol solitário de pênalti com Rodrigo Melo, o Galo do Leste conquista a sua primeira vitória na competição. Agora, o Operário sobe para 4 pontos e entra definitivo na briga pelo acesso do estadual série A.

Ivinhema 0 a 0 Novo

No confronto entre os líderes, o jogo que prometia ser o melhor do campeonato, ficou devendo emoções. Com o empate, ambos os clubes se mantém na liderança com 5 pontos e já visualiza Operário A.C e Comercial E.C no retrovisor.

Comercial E.C 5 a 0 Ceart

Com gols de Gabriel (3x), Serginho e Buru, o Comercial quebra um longo tabu de 27 anos sem vitórias em jogos oficiais e entra na briga pelo título. Com este resultado, o Ceart está eliminado da competição com 0 pontos.

Gabriel (3x), Serginho e Buru

– Galo vence a primeira na Série B e entra na briga pelo acesso. O time de Ceart praticamente dá adeus à competição.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.