Grupo ‘Somos Anjos da Guarda’ realiza em arraial em prol do Educandário Getúlio Vargas

No último fim de semana, o grupo ‘Somos Anjos da Guarda’ realizou a sexta edição do ‘Arraiá Solidário Anjos da Guarda’, com muita diversão, comidas típicas e o principal: muita solidariedade. A associação tem sempre o objetivo de arrecadar recursos para ajudar instituições não-governamentais.

O grupo é formado por voluntárias dispostas a ajudarem quem mais precisa, com eventos e vendas de artesanatos, onde os recursos obtidos são repassados para viabilizar a realização das ações em prol de quem mais precisa na Capital. Em 2023, a associação se juntou com a Pestalozzi, para equipar e arrecadar fundos para a Casa de Helena, extensão da Pestalozzi, que funciona como um lar inclusivo e especializada para meninas com algum tipo de deficiência.

Neste ano, o tradicional Arraiá do grupo Somos Anjos da Guarda repassou sua arrecadação para o Educandário Getúlio Vargas, onde por meio da venda de ingressos, conseguiram doar um veículo utilitário para a instituição. A festa também arrecadou doações para reestruturação de uma entidade de acolhimento de crianças carentes do Rio Grande do Sul, Estado fortemente atingido por enchentes nos últimos meses.

Para o jornal O Estado, a presidente da Associação Anjos da Guarda, Maria Teresa Zahran, a Tetê, comentou sobre o evento. “A associação é uma entidade que trabalha buscando apoiar serviços que amparem crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta foi a sexta edição do Arraiá, e ele é planejado, produzido e montado pelas integrantes do nosso grupo. Foi um sucesso de beleza e participação, e contando com o apoio de patrocinadores, parceiros e amigos que comungam de nossos propósitos e atenderam ao nosso chamado, conseguimos viabilizar o projeto proposto”.

“Um agradecimento especial aos patrocinadores e parceiros de nosso evento. Sem o apoio destas empresas, com certeza o resultado não seria o mesmo. E agradecer também aos amigos dos Anjos da Guarda, que sempre se fazem presentes em nossos certames, participando e divulgando o nosso trabalho”, disse a associação nas redes sociais.

O Educandário Getúlio Vargas trabalha na alfabetização de crianças de um a cinco anos, com foco nos seus aspectos físicos, sociais, psicológicos e intelectuais, e também oferece atividades extracurriculares em horários inversos ao das atividades escolares para crianças de seis a 15 anos.

“Estas entidades que a associação apoia, são fundamentais para a nossa sociedade, trabalham com muitas dificuldades financeiras. No final do ano passado, o Educandário Getúlio Vargas, precisou vender o único veículo que tinham para cumprir com compromissos da entidade. Então D. Nelly Rahe, presidente da instituição, nos fez este pedido: um carro para que pudessem atender as necessidades da instituição. no trabalho desenvolvido pelo Educandário, capitaneados por d. Nelly há mais de 50 anos, é fantástico. Hoje eles atendem mais de 250 crianças oferecendo atividades educativas e culturais no contraturno das escolas. Então os Anjos da Guarda encamparam a ideia, entendendo que esta era uma demanda que valia o esforço e trabalho para atende-lá” reforçou Zahran.

A Associação Somos Anjos da Guarda realiza ações beneficentes que ajudam diversas instituições de Mato Grosso do Sul. E para aqueles que desejam contribuir com doações e demais serviços, entre em contato pelo telefone (67) 99207-2957.

