Feira de literatura de Dourados começa hoje, com diversas atrações culturais

Começa nesta quarta-feira (26), a IV Feira de Literatura de Dourados, com atrações culturais, declamação de poesia, música, teatro, contação de histórias, literatura de cordel, exposição de livros, poemas, fotografias, pintura ao vivo e sessão de autógrafos. O evento irá até sexta-feira (28), na Câmara Municipal, anexo ao shopping da Avenida Center.

Iniciativa conjunta do Grupo Arandu e do presidente Laudir Munaretto tem como objetivo principal a popularização e valorização do livro e da leitura de autores regionais, além de incentivar novos leitores, apresentando diversos gêneros às crianças, adolescentes

e adultos, fundamental para o desenvolvimento do comportamento de leitores e do gosto pela literatura.

Para o presidente do Grupo Arandu, Prof. Dr. Carlos Magno Mieres Amarilha, 2024 é um ano especial para a literatura sul-mato-grossense, pois a Felit-MS chega à sua quarta edição consecutiva, num espaço democrático, que acolhe o povo e os brinda com os lançamentos e exposição de livros, além de poemas decorados em murais de autores de Mato Grosso do Sul.

“A feira, mais uma vez, proporcionará ao público o acesso a livros que abordam vários temas, entre natureza e cultura, fantasia e realidade, humor e paixão, amor e aborrecimento, fazendo, assim, do ser humano, essa contradição, de tentar o equilíbrio, nos grandes opostos da vida”, diz Amarilha. “Às vezes nos encontramos em águas profundas ou em um jardim florido e perfumado com as essências que a ficção e o entretenimento vêm para alimentar a alma humana. Por isso, a literatura é entretenimento”, acrescenta.

Homenagem

Conforme o professor, a ideia da feira foi do poeta e jornalista Nicanor Coelho, que faleceu em 2020. “Ela pretende popularizar a leitura e valorizar o livro, principalmente de autores regionais, estimular e difundir a produção artística, literária, cultural, intelectual e editorial do estado. Ou seja, temos como objetivo principal formar leitores pelo gosto da literatura entre as crianças e jovens”.

Lançamento

Obras inéditas serão lançados na IV Felit-MS, entre elas “Pantanais de Areia”, de Nelson Araújo Filho; “Lugar de Poesia”, de Paulo Portuga; “Diário de uma Idosa”, de Joana Prado; “Usina”, de Antônio Carlos Ruiz; “A Galáxia da Tipografia”, de Carlos Magno Amarilha; “A música que toca a alma”, de Gean Euzébio; “Desespero dos Apaixonados”, de Nakasone Raphael; “Uma Viagem Fantástica”, de Odila Lange.

“Sem dúvida nenhuma, o ano de 2024 é um ano especial, ao menos, para a literatura. Com a realização da Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul (FELIT-MS) em sua quarta edição, exemplo disso, será os inúmeros lançamentos de livros e de exposição de poemas decorados em murais de autores de Mato Grosso do Sul”, ressaltou Amarilha.

Haverá ainda exposição de livros da ADL (Academia Douradense de Letras), Grupo Arandu, ALB (Academia de Letras do Brasil, seção MS), Life Editora, Canto das Letras, Projeto de Publicação do Curso de Direito da UEMS/Dourados e Centro de Documentação Regional/UFGD. Estão confirmadas as participações de 41 autores. A IV Felit tem o apoio cultural das secretarias municipais de Cultura (Semc) e de Educação (Semed), além de empresas e instituições como ‘Mamaconstru’, ‘Botânica Cardens’, Sicred, Sicoob e Impasa.

“A feira com inúmeras atrações culturais, além de lançamentos de livros, haverá apresentações de bandas, grupos musicais, contação de estória, dança, performance teatral, shows de poesias, literatura de cordel, exposição de fotografias, pintura em tela ao vivo, batalha de rimas, muita alegria e confraternização entre artistas e público estudantil e geral. Temos um espaço dedicado a literatura infantil, em que os autores estarão também presente durante a feira. Este ano teremos também um espaço com trabalhos de escritores autistas, dos imigrantes venezuelanos além de uma decoração de poemas dos autores locais com um toque artístico da poetisa Denise Caramori”, explicou Amarilha.

“A IV FELIT-MS possibilita o contato com as obras de autores regionais, em que é apresentado diversos gêneros às crianças pequenas, adolescentes e adultos, que são de fundamental importância para desenvolvimento do comportamento de leitores e do gosto pela literatura. Além disso, a feira explora a importância da originalidade, gerando encontros diferenciados entre os escritores e o público”, finalizou.

Por Carolina Rampi

