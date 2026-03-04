PrefCG promove feira de adoção com cães resgatados de maus-tratos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal), realiza no próximo domingo (8), mais uma edição da tradicional feira de adoção de pets. Desta vez, a ação é dedicada exclusivamente a cães adultos resgatados de situações de maus-tratos.

Neste momento são oito animais que ainda estão disponíveis e aguardam um novo lar. Todos passaram por avaliação clínica com médico-veterinário, estão vacinados com doses polivalente e antirrábica, microchipados e a maioria já foi castrada. As medidas garantem mais segurança e responsabilidade ao processo de adoção.

Os cães são descritos como dóceis, amorosos e preparados para a convivência familiar. A iniciativa busca oferecer uma nova oportunidade aos animais e incentivar a adoção responsável.

Ação de Adoção

Data: 08/03/2026

Horário: das 9h às 12h

Local: Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça)