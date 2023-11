Com música e culinária, 4ª Edição da Festa do Peixe celebrou a cultura de Aquidauana

Na noite da última sexta-feira (24), teve início a aguardada Festa do Peixe em Aquidauana, no Distrito de Camisão. Em sua 4ª edição, o evento promete celebrar o melhor da cultura local e atrai dezenas de comerciantes, turistas de diversas regiões do Estado, bem como moradores locais. Com entrada gratuita, a festividade se estendeu ao longo do último fim de semana de novembro.

A diversidade musical contou com a presença na primeira noite com a animação da dupla Raffa & Ruan. A programação continuou até sábado (25), apresentando shows da dupla Anderson & Fernandes e do Grupo Nosso Balanço. No encerramento, no domingo (26), o almoço teve performances das duplas Brendo & Vinicius, Edu & Hernandes, e da talentosa cantora Gleici Helena.

A receptividade do público foi evidente desde o início do evento. Alexandre Rodrigues Miranda Filho, natural de Anastácio, elogiou a organização da festa enquanto degustava uma porção de peixe, destacando a beleza do evento. As irmãs Rosana, Rosemeire e Rosilda, do Distrito de Camisão, estão na Festa do Peixe desde sua primeira edição, gerenciando a “Barraca do Neguinho”, que oferece iguarias locais, como porções, caldo de peixe e espetinho de carne.

A expectativa foi grande para os comerciantes locais, como as amigas Vanessa de Souza, Cibele Aparecida e Nathalia de Souza, que, além dos tradicionais doces, salgados e cachorro-quente, acrescentaram porções de peixe ao cardápio, confiantes em atender a demanda. Hevelyn Tofaneli e sua mãe, Edjane Aparecida, oferecem uma variedade de doces, bolos recheados, biscoitos e pudins, conquistando o paladar dos visitantes.

A empresária Patrícia Alves, do Restaurante Sabor do Peixe, ressalta a importância da Festa do Peixe para o distrito, não apenas como uma celebração cultural, mas também como um impulsionador econômico que gera empregos. O restaurante, consolidado desde 2017, experimenta um aumento significativo no movimento durante o evento.

A festa não foi apenas para os amantes de peixe, mas também para aqueles que preferem outras opções gastronômicas. A comitiva Expresso Nabileque, participando pelo terceiro ano consecutivo, destaca a tradição e o caráter familiar da festa, acampando no local.

Para garantir o entretenimento de toda a família, a Brink Kids, empresa de brinquedos de Aquidauana, instalou diversos equipamentos na entrada do evento, proporcionando diversão para crianças e adultos. A presença de autoridades locais, como o secretário de Cultura e Turismo Youssef Saliba e o diretor do Departamento de Trânsito do Município de Aquidauana, Flávio Gomes Filho, ressaltam o prestígio e importância do evento na região.

Com informações da Imprensa Prefeitura de Aquidauana e Agecom

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: