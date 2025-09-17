Grammy Latino anuncia indicados de 2025 com forte presença brasileira

Liniker concorre em sete categorias e divide espaço com veteranos e novos nomes da música nacional
A Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta-feira (17) os indicados à 26ª edição do Grammy Latino, que será realizada em 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A lista traz destaque para artistas brasileiros em diferentes gêneros, consolidando a diversidade da produção nacional no cenário internacional.
Entre os indicados, Liniker aparece como principal nome do país, concorrendo em sete categorias, incluindo algumas das mais prestigiadas da premiação, como Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano. Também chamam atenção as indicações de Juliane Gamboa e Sued Nunes na disputa por Melhor Artista Revelação.
Veteranos e ícones da música nacional também estão representados. Alcione, Mart’nália e Zeca Pagodinho disputam Melhor Álbum de Samba/Pagode, enquanto Ana Castela e a dupla Chitãozinho & Xororó aparecem em Melhor Álbum Sertanejo. Milton Nascimento figura na lista em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding, na canção Um Vento Passou.
Outros artistas brasileiros em evidência são Papatinho, Yamandu Costa (com duas indicações na categoria instrumental), Hamilton de Holanda, Djonga, Marcelo D2, Marina Sena, Luedji Luna, Rubel, Dora Morelenbaum, Rachel Reis e Jadsa.
No total, a edição de 2025 conta com 60 categorias, incluindo três novas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes. Criado em 2000, o Grammy Latino contempla também categorias específicas em língua portuguesa, como Melhor Álbum de MPB, Melhor Álbum de Samba/Pagode e Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.
Confira a lista completa de indicações:
Gravação do Ano
● “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
● “DtMF”, Bad Bunny
● “El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
● “Lara”, Zoe Gotusso
● “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
● “Cancionera”, Natalia Lafourcade
● “Ao Teu Lado”, Liniker
● “Palmeras En El Jardín”, Alejandro Sanz
Álbum do Ano
● “Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro
● “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
● “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “Raíces”, Gloria Estefan
● “Puñito de Yocahú”, Vicente García
● “Al Romper La Burbuja”, Joaquina
● “Cancionera”, Natalia Lafourcade
● “Palabra de To’s (seca)”, Carín León
● “Caju”, Liniker
● “En Las Nubes – Con Mis Panas”, Elena Rose
● “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz
Canção do Ano
● “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
● “DtMF”, Bad Bunny
● “El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “Otra Noche de Llorar”, Mon Laferte
● “Palmeras En El Jardín”, Alejandro Sanz
● “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
● “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “Veludo Marrom”, Liniker
Melhor Canção Pop
● “Bogotá”, Andrés Cepeda
● “El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
● “Querida Yo”, Yami Safdie & Camilo
● “Soltera”, Shakira
● “Te Quiero”, Nicole Zignago
Artista Revelação
● Alleh
● Annasofia
● Yerai Cortés
● Juliane Gamboa
● Camila Guevara
● Isadora
● Alex Luna
● Paloma Morph
● Sued Nunes
● Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa
● “Maravilhosamente Bem”, Júlia Mestre
● “Ouro de Tolo”, Marina Sena
● “Um Vento Passou”, Milton Nascimento & esperanza spalding
● “Veludo Marrom”, Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
● “No Escuro, Quem É Você?”, Carol Biazin
● “Fugacidade”, Janeiro
● “Caju”, Liniker
● “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre
● “Coisas Naturais”, Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
● “O Mundo Dá Voltas”, Baianasystem
● “Colinho”, Maria Beraldo
● “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, Djonga
● “Big Buraco”, Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
● “Só Quero Ver”, BK’ & Evinha
● “Demoro a Dormir”, Djonga ft. Milton Nascimento
● “Caju”, Liniker
● “A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil
● “Barbie”, Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
● “Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)”, Ton Carfi
● “Razão da Esperança”, Paloma Possi
● “Memóri4s (Ao Vivo)”, Eli Soares
● “A Maior Honra”, Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
● “Casa Coração”, Joyce Alane
● “Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco”, Camané
● “Transespacial”, Fitti
● “Dominguinho”, João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
● “Sentido”, 5 A Seco
● “Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna
● “Divina Casca”, Rachel Reis
● “Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?”, Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
● “Let’s Go Rodeo”, Ana Castela
● “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó
● “Transcende (Ao Vivo / Deluxe)”, Lauana Prado
● “Do Velho Testamento”, Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode
● “Alcione”, Alcione
● “Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci”, Marcelo D2
● “Pagode Da Mart’nália”, Mart’nália
● “Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo)”, Zeca Pagodinho
● “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana
● “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny
● “Underwater”, Fariana
● “MPC (Música Popular Carioca)”, Papatinho
● “Elyte”, Yandel
Melhor Álbum Instrumental
● “Alma En Cuba”, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis
● “Saga”, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
● “Havana Meets Harlem”, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
● “Y El Canto De Todas”, Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino
● “Hamilton de Holanda Trio Live in NYC”, Hamilton de Holanda
● “La Fleur de Cayenne”, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
● “Cuba And Beyond”, Chucho Valdés, Royal Quartet
● “Golden City”, Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Infantil
● “Los Nuevos Canticuentos”, Canticuentos, Coro de Ríogrande
● “Aventuras de Caramelo”, Antonio Caramelo, Malibu
● “Buscapié”, Luis Pescetti, Juan Quintero
● “Jirafas”, Rita Rosa
Compositor do ano
● Edgar Barrera
● João Ferreira
● Mónica Vélez
● Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
● “EL CLúB”, Bad Bunny
● “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)”, BK’
● “Cura Pa Mi Alma”, Vera Grv
● “Full Time Papi”, Guitarricadelafuente
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
● “Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso
● “Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça”, Hodari
● “Lamento (Extended Cut)”, Gaby Moreno
Produtor do Ano
● Rafa Arcaute, Federico Vindver
● Edgar Barrera
● Nico Cotton
● Matheus Stiirmer
Melhor Música para Mídias Visuais
● “Cada Minuto Cuenta”, Pedro Osuna
● “Cien Años De Soledad”, Camilo Sanabria
● “El Eternauta”, Federico Jusid
● “Pedro Páramo”, Gustavo Santaolalla
Melhor Canção de Raízes
● “Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío
● “Como Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
● “El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade
● “Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné Featuring Bejuco
● “Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
● “Cuarto Azul”, Aitana
● “Palacio”, Elsa y Elmar
● “En Las Nubes – Con Mis Panas”, Elena Rose
● “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz
Melhor Álbum Pop Tradicional
● “Bogotá”, Andrés Cepeda
● “Cursi”, Zoe Gotusso
● “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”, Natalia Lafourcade
● “Después De Los 30”, Raquel Sofía
Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina
● “Orión (Sistek Remix)”, Boza, Elena Rose & Sistek
● “Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu
● “Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
● “Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah
Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana
● “Capaz (Merengueton)”, Alleh, Yorghaki
● “Dtmf”, Bad Bunny
● “La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
● “Roma”, Jay Wheeler
Melhor Interpretação Reggaeton
● “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
● “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny
● “Brillar”, Lenny Tavárez
● “Reggaeton Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón
Melhor Canção Rap/Hip Hop
● “El Favorito De Mami”, Big Soto Featuring Eladio Carrion
● “Fresh”, Trueno
● “Sudor Y Tinta”, J Noa & Vakero
● “Thc”, Arcángel
*Com informações da Agência Brasil e Folha de SP
