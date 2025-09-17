Mais de 500 atendimentos já foram realizados no Mutirão do CadÚnico em Dourados; ação segue até sexta

Expectativa de atendimento espera 1.200 pessoas

Em Douraods, segue até a sexta-feira (19) a terceira edição do Mutirão do Cadastro Único (CadÚnico). Desde o início da ação, na segunda-feira (15), já foram realizados 532 atendimentos no anfiteatro da prefeitura. O serviço funciona das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, mediante distribuição de senhas no início do período da manhã e da tarde.

Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o mutirão registrou que 197 pessoas foram atendidas no primeiro dia, outras 228 na terça-feira e mais 107 até as 10h desta quarta-feira (17), conmforme o balanço parcial.

A expectativa da organização é alcançar, em média, 1.200 atendimentos até o fim da semana. Moradores como Irene Vilhalva, da aldeia Jaguapiru, aproveitaram o mutirão para atualizar informações. Ela esteve acompanhada do marido e do filho recém-nascido. “Precisamos atualizar para não correr o risco de ter o benefício suspenso. O atendimento foi ágil”, relatou.

O CadÚnico deve ser atualizado a cada dois anos, mas qualquer alteração de renda, endereço ou composição familiar deve ser informada imediatamente. É por meio dele que famílias em situação de vulnerabilidade têm acesso a programas sociais dos governos federal, estadual e municipal, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Mais Social, Energia Zero, isenção da taxa de lixo, entre outros.

As famílias unipessoais e famílias que precisam excluir integrantes com registro na Carteira de Trabalho não poderão ser atendidas neste mutirão devido às legislações vigentes, sendo necessário visita domiciliar. Para se cadastrar é obrigatório comparecer no atendimento presencial durante o Mutirão CadÚnico em Ação ou nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) com um documento com foto do responsável familiar, o CPF de todos os moradores da residência e a conta de energia elétrica como comprovante de endereço.

