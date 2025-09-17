Gari morre atropelado na Avenida Duque de Caxias, na Capital

Delegado afirma que dinâmica do acidente ainda está em apuração; vítima foi identificada como Cipriano Pereira, de 60 anos

Um gari morreu após ser atropelado na tarde desta quarta-feira (17) na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO). A vítima foi identificada como Cipriano Pereira, de 60 anos.

O delegado Sam Ricardo, que esteve no local, afirmou que as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. “Estou tentando entender também o que aconteceu. Eu só entrevistei o motorista do caminhão, ele não sabe explicar muito bem o que aconteceu. A gente precisa começar a montar esse quebra cabeça ainda, que não está explicável”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de envolvimento de outro veículo, o delegado disse que não descarta a hipótese. “Tem, não está descartado. O que está indicando tem grandes possibilidades, inclusive, de ter sido um veículo que não está aqui presente no local”, afirmou.

Segundo familiares, Cipriano perdeu a esposa para a Covid-19 e deixa uma filha e duas enteadas. Ele residia no bairro Santa Mônica e trabalhava na Solurb há cerca de dez anos. O impacto do atropelamento o deixou desfigurado, e a família está muito abalada com a situação.

“Isso vai servir de exemplo pra todo mundo, porque isso de coleta de grama não é seguro pra ninguém”, disse Regina Moraes, cujo filho era colega da vítima.

A concessionária Solurb, responsável pelo serviço de coleta de lixo na cidade, divulgou nota de pesar confirmando a morte do trabalhador e informando que acompanha as investigações. “As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda não está completamente compreendida. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho, reiterando nosso compromisso de acompanhar de perto as apurações e prestar todo o apoio necessário”, diz o comunicado.

