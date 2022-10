Capital soma mais de 131 mil multas em radares por excesso de velocidade

Faltando apenas dois meses para o fim do ano de 2022, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) já emitiu grande número multas de trânsito registradas por radares espalhados por toda Campo Grande. Do início de janeiro até setembro, a Capital registrou um total de 131.815 multas pela direção em alta velocidade em vias sinalizadas e monitoradas por câmeras e radares.

Um dos condutores que acabou recebendo uma notificação por velocidade foi Reginaldo Conceição Ramos, 56, que contou que recebeu o documento em casa por ter passado a velocidade acima do permitido na via que corta o Parque dos Poderes enquanto voltava da casa de amigos.

“Eu nem sabia que ali tinham sido instalados radares de velocidade, quando percebi, já tinha passado pelo local. Isso aconteceu ali pelo comecinho de maio, recebi a notificação explicando sobre o radar e dizendo que ele estava funcionando em caráter educativo, não foi gerado multa, mas veio a notificação”, conta o condutor.

Questionada sobre as notificações aplicadas pelos novos radares instalados no Parque dos Poderes, a Agetran informou que até o dia 24 de outubro estes estavam funcionando apenas em caráter educativo, apenas notificando motoristas sobre a infração, e que as multas que passaram a ser registradas após essa data só serão contabilizadas e registradas em até 30 dias após a data de início de funcionamento.

No caso dos radares do Parque dos Poderes, a instalação foi feita para dar mais segurança ao tráfego local e reduzir eventuais acidentes com animais silvestres no perímetro do parque, que se encontra inserido em uma reserva ambiental. A escolha do local foi feita analisando áreas de maior movimentação tanto de pedestres quanto de veículos.

Em nota, a Agetran ainda informou que o radar de velocidade é um equipamento regulamentado pela Resolução 396/11 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que já registrou mais de 131 mil multas de velocidade registradas desde janeiro, e tem como objetivo controlar a velocidade de circulação dos veículos, a fim de coibir os excessos de velocidade nas vias, ruas e rodovias.

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado de MS.

Confira mais noticias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.