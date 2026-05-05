GOG é atração confirmada na Revoada Cultural e sobe ao palco no dia 30 de maio em Campo Grande

Ícone do rap nacional integra a programação do evento gratuito que ocupa o centro da Capital com música, arte e feira cultural

O rapper GOG, um dos nomes mais importantes da história do hip hop brasileiro, é uma das atrações confirmadas da Revoada Cultural e se apresenta no dia 30 de maio, durante a programação do evento que movimenta o centro de Campo Grande. Conhecido como “Poeta do Rap Nacional”, o artista leva ao público suas rimas marcadas por crítica social, consciência política e histórias das periferias brasileiras.

Com mais de três décadas de carreira, GOG é considerado pioneiro do rap no Distrito Federal e uma referência no cenário nacional, com letras que atravessaram gerações e ajudaram a consolidar o hip hop como ferramenta de expressão e transformação social no Brasil. Ao longo da carreira, construiu uma obra marcada pela valorização da cultura periférica e pelo compromisso com pautas sociais.

A apresentação integra a programação da Revoada Cultural, evento gratuito que acontece nos dias 30 e 31 de maio e transforma o centro da Capital em um grande espaço de encontro entre diferentes manifestações artísticas. As atividades acontecem das 12h à meia-noite, na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho.

A proposta é reunir diferentes expressões culturais, como música, dança, teatro, literatura e cultura urbana, em dois dias de programação aberta ao público. Ao longo das apresentações, o público terá acesso a gêneros como sertanejo, samba, rock, MPB, hip hop, eletrônico e forró, além de intervenções culturais e batalhas de rima.

O evento também contará com uma Feira Cultural, reunindo expositores de Campo Grande nas áreas de gastronomia e artesanato, fortalecendo produtores locais e ampliando o acesso da população a diferentes expressões culturais.

A Revoada Cultural é uma realização do Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mais atrações e novidades da programação serão divulgadas nos próximos dias pelas redes sociais oficiais do evento, no perfil @revoadaculturalcg.

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