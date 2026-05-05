Operação Dia do Trabalhador mantém zero mortes e reduz feridos na BR-163/MS

A Motiva Pantanal concessionária responsável pela BR-163/MS, encerrou a Operação Dia do Trabalhador 2026 com resultados positivos, mantendo a marca de zero mortes pelo segundo ano consecutivo. O balanço, que compreende o período entre 30 de abril e 4 de maio, também aponta redução de 43% no número de feridos, reforçando o avanço nos indicadores de segurança viária ao longo da rodovia.

Durante os cinco dias de operação, foram registrados 14 acidentes, número igual ao observado no mesmo feriado de 2025. No entanto, houve queda na gravidade das ocorrências: em 2026, quatro pessoas ficaram feridas, contra sete no ano anterior. Ao todo, mais de 530 atendimentos foram realizados pelas equipes da concessionária, incluindo mais de 130 ocorrências mecânicas nos 845,4 quilômetros da rodovia.

De acordo com o gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, os resultados refletem o trabalho integrado das equipes e o impacto da condução responsável por parte dos motoristas. “Encerrar mais uma operação com zero óbitos e redução no número de feridos é um resultado muito relevante. Isso mostra que o planejamento, o reforço operacional e a atuação das equipes estão no caminho certo”, afirmou.

Durante o feriado prolongado, a concessionária intensificou o monitoramento por meio das 477 câmeras do CCO (Centro de Controle Operacional), ampliou a atuação das equipes do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) e manteve as 17 Bases Operacionais em funcionamento 24 horas. Também foram reforçadas ações educativas, como o Movimento Afaste-se, que orienta motoristas a reduzirem a velocidade e mudarem de faixa ao se depararem com atendimentos na pista, contribuindo para a segurança de usuários e profissionais.

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