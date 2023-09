Prefeitura de Dourados reforça vacinação antirrábica para cães e gatos até este sábado

A Prefeitura de Dourados continua no empenho na realização da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica, um esforço para garantir a saúde dos animais de estimação e a prevenção de doenças. Neste sábado (30), as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão de plantão em vários bairros da cidade, das 8h às 12h.

A imunização é uma medida preventiva que deve ser realizada anualmente em cães e gatos com três meses de idade ou mais, desde que não apresentem contraindicações. Priscila Silva, coordenadora do CCZ, ressalta que “é responsabilidade do tutor zelar pela saúde de seu animal de estimação e garantir a imunização de forma periódica”.

Durante este sábado, as equipes do CCZ estarão atuando em diversos pontos estratégicos da cidade, incluindo locais como a Capela Sagrada Família na Vila São Braz, Comunidade Santo Alberto Magno no Jardim Novo Horizonte, Condomínio Kairos I na Chácara Trevo, Mercado e Conveniência Maju no Castelo de São Jorge, Mercado Pires no Jardim Novo Horizonte, Pet Shop Animali em Santa Fé, Preço Bom da Ração no Parque do Lago II e Recanto do Criador na Vila Helena.

Além desses pontos, uma equipe estará presente nas ações do “Desenvolve Dourados em Ação”, que ocorre no distrito de Indápolis no mesmo dia, das 8h às 12h, na Praça Central.

Durante toda a semana, uma equipe do CCZ tem se dedicado à imunização na Zona Rural, atendendo os distritos de Itahum, Itabuna, Assentamento Amparo e Assentamento Lagoa Grande até o dia 29 de setembro.

