Galaxy Adventure aterrissa na Capital para divertir pequenos astronautas

Parque indoor estreia no dia 19 de agosto com circuito de brinquedos

Os pequenos amantes do céu poderão brincar de astronauta no Shopping Bosque dos Ipês, que está completando 10 anos esse mês, traz mais uma super atração para comemorar seu aniversário. A partir do dia 19 (sábado), a diversão fica por conta do parque indoor Galaxy Adventure.

Ele conta com lounge de jogos lunares, disco voador, foguete, piscina galáctica, entre outros, em uma aventura para todos os gostos. Quem gosta de games, pode aproveitar o espaço multijogos que é totalmente adaptado para pessoas com deficiência. Já os mais radicais podem aproveitar o lounge de jogos lunares, onde um disco voador com obstáculos móveis testarão as habilidades e a agilidade da criançada. Para os curiosos, as crateras lunares colocarão os pequenos astronautas em ação pelo solo lunar com túneis espaciais, luzes, cordas elásticas e muita diversão. Para completar a atração, dá para curtir ainda um mega inflável em formato de foguete, uma piscina de bolinhas galáctica com flutuadores e o Galaxy Monster, um grande monstro inflável e instagramável onde a criançada poderá registrar a viagem e as aventuras pelo espaço.

Serviço

O Galaxy Adventure funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. O valor é de R$ 50 por pessoa para 60 minutos, depois acrescentam-se R$20 a cada 20 minutos (não sendo fracionado). Crianças de 0 a 5 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos) que não pagam para acompanhá-las.

Crianças PCD tem 50% de desconto e é indispensável a apresentação de carteirinha. É recomendada a presença dos pais ou responsáveis para crianças cardíacas, portadoras de epilepsia, labirintite, PCD, autistas; ou com algum gesso ou curativo. Para aniversariantes, na compra de 60 minutos de brincadeira, ganham mais 30.

A atração fica na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês, na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com

