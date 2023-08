Lia acredita que nome do PSDB para Prefeitura de Dourados sai esse ano

“Ainda nesse ano pode sair uma definição quanto ao nome que o PSDB indicará para concorrer a prefeitura de Dourados”. Esta foi a afirmação da deputada estadual Lia Nogueira ao reafirmar que permanece a disposição do partido e além de esperar pelo resultado de uma pesquisa que já foi encomendada pelo Diretório Regional também tem mantido conversas com os demais pré-candidatos bem como com outras lideranças tucanas que devem participar das definições do nome para encabeçar a chapa que concorrerá a prefeitura do segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso.

Lia Nogueira confirmou que o partido terá um nome na disputa pela prefeitura de Dourados e hoje são além dela o deputado estadual Zé Teixeira, o deputado federal Geraldo Rezende e correndo por fora o ex-deputado estadual Marçal Filho que retornou ao PSDB. “Estamos todos alinhados e esperando pelo resultado da pesquisa que deverá chegar as mãos da direção-regional do PSDB nos próximos meses e aquele que apresentar melhores condições de vitória será o escolhido.

Com relação à escolha do vice, Lia Nogueira acredita que é um assunto que vai ficar para um segundo momento e dependerá de negociações que serão conduzidas pela direção Regional do PSDB. Para a deputada o partido vive um processo interno e somente que superar essa fase é que participará para outras definições, até porque ainda tem muito tempo para o início da campanha eleitoral.

