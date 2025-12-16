Gabi Andrade relança “Deus Cura” e consolida identidade no sertanejo religioso

Cantora sul-mato-grossense revisita seu sucesso em parceria com a Graça Music

A cantora Gabi Andrade, destaque da nova geração musical sul-mato-grossense, apresenta uma releitura de sua canção autoral “Deus Cura”, agora em parceria com a gravadora Graça Music, do Rio de Janeiro. Considerada uma das vozes mais promissoras da região, Gabi transformou uma experiência pessoal profunda em música, criando um projeto que mescla emoção, fé e superação. A canção original nasceu em um período delicado de sua vida, marcado pela esperança diante de um milagre.

O relançamento da música ganhou nova roupagem nos estúdios da Graça Music, mantendo a identidade vocal da artista, mas incorporando arranjos renovados e uma produção moderna que ampliam o alcance emocional da obra. A equipe da gravadora, tocada pela força da composição, convidou Gabi para revisitar o projeto, transformando a canção em uma versão atualizada que preserva sua essência, mas se mostra ainda mais envolvente para o público.

A inspiração para “Deus Cura” surgiu durante a pandemia, quando o padrinho de Gabi enfrentava estado grave de Covid-19. Prometendo escrever uma música caso ele se recuperasse, a artista viu a criação brotar no mesmo dia da alta hospitalar, transformando a dor e a apreensão em fé e gratidão. Para Gabi, a canção representa não apenas um marco artístico, mas também um registro íntimo de um milagre vivido, consolidando-se como um projeto carregado de emoção e espiritualidade.

Reconstrução

Com carisma contagiante e presença sólida nas redes sociais, Gabi Andrade construiu uma identidade musical única ao unir o sertanejo regional à espiritualidade que acompanha seu repertório desde os primeiros anos de vida. Ainda criança, sua voz já chamava atenção de familiares, professores e artistas da região, e aos sete anos ela começou a estudar violão e canto, subindo aos palcos de Dourados para suas primeiras apresentações, dando início a uma trajetória que combina talento precoce e fé.

A cantora Gabi Andrade contou ao Jornal O Estado a experiência de revisitar e reconstruir seu sucesso “Deus Cura” em parceria com a Graça Music, trazendo um arranjo totalmente renovado. O projeto combina o frescor de uma nova produção com a essência original da canção, que marcou sua trajetória desde os 14 anos. Para Gabi, essa recriação representa um momento significativo de amadurecimento artístico e pessoal, ao mesmo tempo em que amplia o alcance da mensagem da música.

“Foi um processo muito marcante na minha carreira. Estar ao lado de grandes profissionais, aprender com eles e me dedicar de verdade a esse projeto foi muito especial”, conta Gabi Andrade. “Regravar ‘Deus Cura’ agora, depois de quatro anos, me trouxe um sentimento enorme de gratidão. É como uma confirmação de que Deus está comigo e quer que essa palavra chegue a mais pessoas, sem perder a essência, porque a música carrega muita história, verdade e emoção da minha vida”.

Gabi Andrade revela como um momento pessoal transformador inspirou a criação de “Deus Cura” e influenciou seu processo criativo desde então. A música nasceu de uma experiência de fé e gratidão, quando recebeu a notícia da alta do padrinho, consolidando uma conexão profunda entre vivência pessoal e expressão artística.

“Sempre gostei de compor músicas pra Jesus, é algo que flui, que o Espírito Santo me inspira. Quando meu padrinho estava no hospital, fiz uma promessa: se ele recebesse alta, eu escreveria uma música. No dia em que ele teve alta, escrevi a música de manhã, e logo depois meu pai me avisou: ‘seu padrinho recebeu alta’. Foi um momento inexplicável. Desde então, aprendi a compor com verdade, com alma, levando uma história real dentro da letra. Essa música marcou profundamente a minha vida”, conta Gabi Andrade.

Relacionamento com Deus

Gabi Andrade explica como sua fé e experiências espirituais permeiam cada etapa de seu processo criativo, influenciando diretamente tanto suas composições quanto suas escolhas estéticas dentro do sertanejo regional.

Para a cantora, a música surge de forma natural quando está conectada a Deus, enquanto projetos sem essa inspiração não fluem da mesma maneira. Essa relação com a espiritualidade também orienta a seleção de repertório, privilegiando canções que carregam histórias e mensagens significativas.

“Essa canção nasceu de um milagre pessoal, e minha relação com Deus influencia totalmente minhas composições. Quando tento compor sertanejo comum, nada sai… mas quando componho pra Jesus, a música vem inteira letra, melodia, cifra. Meu próximo projeto é uma música regional chamada ‘A Árvore’, de um compositor de São Paulo. Como ainda não tenho esse dom para compor sertanejo, escolho canções com história, com mensagem bonita, longe dessas letras vazias que surgem hoje. Pra mim, música tem que ter verdade”, afirma.

Com apenas 18 anos, Gabi Andrade demonstra uma maturidade musical e espiritual que se reflete em seu novo lançamento e no projeto “A Árvore”. A cantora vê essa fase como um momento de consolidação de sua identidade artística, unindo o sertanejo regional à música religiosa que sempre permeou sua trajetória.

O projeto representa não apenas evolução técnica, mas também o fortalecimento de uma mensagem pessoal e inspiradora que ela deseja compartilhar com o público.

“Agora, com 18 anos, quase 19, sinto que estou entrando numa fase de maturidade musical e profissional. ‘A Árvore’ é um projeto em que acredito muito, que quero investir, e que é um presente pro povo sul-mato-grossense e para o Brasil inteiro. A história dela é muito comovente e vai tocar muita gente. A partir daqui, me firmo de vez no sertanejo regional, sem perder a essência da música religiosa, que sempre fez parte de mim”, finaliza Gabi.

Onde assistir

Para conferir o videoclipe com a releitura de “Deus Cura” gravada com a Graça Music, basta acessar os perfis da Gabi Andrade no Instagram (@gabiandradecantora), YouTube (@gabiandrade) e Facebook (@gabiandradecantora).

Sobre a artista

Ainda criança, Gabi Andrade lançou seu primeiro CD, produzido por Moisés Martins no Studio Mix, com 12 faixas inéditas do compositor César Ferreira, marcando sua estreia oficial no cenário artístico de Mato Grosso do Sul e abrindo portas importantes para sua carreira. Hoje, aos 18 anos, a cantora já acumula videoclipes gravados no Paraná, músicas autorais e apresentações em rádios, TV e grandes eventos do estado. Para 2026, Gabi prepara o lançamento de “A Árvore”, um projeto de forte inspiração regional que promete revelar ainda mais sua identidade sul-mato-grossense.

Por Amanda Ferreira

