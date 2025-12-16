Sesc MS reúne circo, recreação infantil e atrações natalinas gratuitas para as famílias em dezembro

O Sesc MS preparou uma programação diversificada e totalmente gratuita para as famílias neste período de fim de ano, reunindo espetáculos de circo, recreação infantil e apresentações culturais que integram o Natal dos Sonhos em Campo Grande. As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade.

Um dos destaques é o Circo Rhoney Espetacular, montado na Praça do Rádio, com apresentações de quarta a sábado, sempre às 19h40. O espetáculo traz uma narrativa inspirada no Natal e tem encantado crianças e adultos. Embora as apresentações sejam gratuitas, o acesso é feito por meio de ingressos, que devem ser retirados antecipadamente na unidade do Sesc MS, localizada no Shopping Pátio. Cada família pode retirar até seis ingressos, respeitando o limite diário disponível para cada sessão.

A retirada dos ingressos pode ser feita de terça a sábado, das 10h às 19h, o que permite que quem circula pelo Centro para as compras de Natal aproveite para garantir a entrada no circo. A programação segue até o dia 25 de dezembro, mas a orientação é que o público retire os ingressos com antecedência, já que a quantidade disponível por dia é limitada.

Além do circo, o Sesc MS também promove atividades de recreação infantil dentro do Shopping Pátio Central. A programação acontece sempre às sextas-feiras e sábados, das 15h às 18h, com brincadeiras e dinâmicas conduzidas por recreadores capacitados. As atividades são voltadas para crianças de 3 a 11 anos e a participação é gratuita, desde que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. A proposta é oferecer uma opção de lazer seguro e educativo durante o período de férias escolares.

Outra frente da programação natalina ocorre no prédio do Sistema Comércio, na Rua Barão do Rio Branco, número 1266, no Centro. Ali, o público pode conferir apresentações culturais gratuitas, como coral natalino e espetáculos de dança, nos dias 18 e 19/12 (quinta e sexta-feira), a partir das 18h. As atrações reforçam o clima de Natal e convidam a população a ocupar os espaços do Centro da cidade com arte e cultura.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, explicou que o Sesc tem o compromisso de oferecer cultura, lazer e diversão de forma gratuita e acessível.

“O circo na Praça do Rádio, a recreação infantil no Shopping Pátio Central e as apresentações culturais no Centro foram pensadas para que as famílias possam viver momentos de convivência, alegria e encantamento. Convidamos a população a passear pelo centro da cidade, retirar os ingressos e aproveitar cada atividade, tornando o Natal ainda mais especial”.

O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e Sindicatos. É presidido por Edison Araújo. A entidade é administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros

