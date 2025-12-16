Com equilíbrio financeiro e planejamento, Campo Grande atinge 84% das metas de governo em 2025

A Prefeitura de Campo Grande concluiu 84% das ações previstas no Plano de Governo da prefeita Adriane Lopes até o final de novembro de 2025. O dado foi divulgado pela Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas nesta terça-feira (16) e corresponde a 66 das 79 metas monitoradas por meio de contratos de gestão.

Os avanços abrangem todas as áreas da administração municipal, com destaque para a retomada de obras paralisadas e ações voltadas à educação, saúde, infraestrutura e geração de emprego. “Nosso compromisso sempre foi com a entrega de resultados concretos à população. Esse índice de cumprimento mostra que estamos no caminho certo”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

A prioridade de 2025 foi retomar as obras paralisadas. Entre os principais resultados, estão as retomadas e entregas de obras abandonadas há mais de 20 anos, como a Emei São Conrado e do Teatro Municipal José Octávio Guizzo.

Foram realizadas obras de pavimentação nos bairros Nova Lima, Tarumã, Oliveira I e II, além do Complexo Itatiaia; e de mais de 100 praças de esporte. Além disso, a revitalização de unidades do CRAS Vila Gaúcha e Guanandi, e a implantação do prontuário eletrônico em 19 unidades de saúde.

Outro marco histórico foi a implantação de vias estruturantes no Fundo de Vale do Córrego Imbirussu – Nova Campo Grande (lotes 1, 2 e 3) que interligou duas regiões urbanas, por meio da Avenida Wilson Paes de Barros e Ponte do Imbirussu, beneficiando mais de 100 mil moradores.

Entregas que transformaram realidades como a da Letícia Reis de Oliveira, que comemorou a chegada da Emei São Conrado, inaugurada em agosto. Segundo ela, após o funcionamento da escola, respira aliviada. “Melhorou nossa rotina e nossa tranquilidade para buscar o sustento. Agora consigo trabalhar com calma, sabendo que meus filhos estão sendo bem cuidados”, afirma.

Já no Residencial Itatiaia, a dona Maria Luísa Ferreira de 69 anos, celebra a chegada do asfalto após 20 anos de espera. Além da pavimentação o bairro ganhou drenagem, calçadas niveladas, mobilidade e fluidez, transformando a paisagem e principalmente a rotina de quem vive por ali.

“Era lama, barro, moradores atolados, casa suja todo dia. Era um sofrimento. Agora estamos felizes com as boas mudanças”, diz aposentada.

Na área de tecnologia e transparência, foi criado o aplicativo +CG, com serviços diretos ao cidadão, e o município recebeu o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública, sendo a única capital brasileira a atingir 100% da metodologia do programa.

A secretária de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, explica que todas as entregas foram monitoradas mensalmente. “A gestão estruturou um modelo de governança com foco em resultados, o que permitiu o cumprimento expressivo das metas”, afirma.

A todo vapor, a expectativa do Executivo para 2026 é dar continuidade às ações, com obras emblemáticas como a construção do Hospital Municipal, do viaduto estaiado na Avenida Gury Marques, além do Parque Turístico na cachoeira do Céuzinho e a chegada do asfalto e recapeamento em bairros das sete regiões da Capital. As retomadas também continuam, entre os exemplos estão o Centro de Belas Artes e a Antiga Rodoviária.