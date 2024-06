Longa se passa antes do primeiro filme da franquia lançado em 2018 e mostra as origens da invasão alienígena

E o cinema volta com tudo ao jornal. Os fãs de terror, suspense e drama podem se preparar e comprar a pipoca. O aguardado “Um Lugar Silencioso: Dia Um” já está em cartaz.

O primeiro spin-off da franquia de terror funciona como um prelúdio que mostrará a cidade de Nova York durante uma terrível invasão alienígena que obrigará o mundo inteiro a ficar em silêncio. No elenco a aclamada atriz Lupita Nyong’o de ‘12 anos de Escravidão’ (2013), ‘Nós’(2019) e ‘Pantera Negra’ (2018) e (2022), interpreta Sam. Joseph Quinn, o Eddie Munson de Stranger Things vive o personagem Eric e Djimon Hounsou de ‘Gran Turismo – De Jogador a Corredor’ (2023) e ‘King’s Man: A Origem’ (2021) é Henry. A direção e o roteiro ficam por conta de Michael Sarnoski.

Sinopse

Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt) nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam estava entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que Sam testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais barulhenta do mundo.

Crítica especializada

A jornalista e crítica de cinema Perri Nemiroff, do site norte-americano Collider, especializado em cinema aprovou o longa. “Que tal uma combinação de excelentes trilogias de terror… porque ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ também é muito bom! Adorei os dois primeiros filmes, sua tensão altíssima e seus cenários mais contidos, mas também adoro um filme épico de desastre em uma cidade grande. ‘Dia Um’ oferece isso ao mesmo tempo, em que aproveita ao máximo o conceito central da franquia e mantém o personagem da série em primeiro lugar.”

Quem também não poupou elogios ao filme foi a jornalista e escritora Rachel Leishman. “É facilmente meu favorito nesta franquia. É humano e cru e é uma história sobre o desespero que existe quando toda esperança é perdida e como isso se transforma em uma conexão profunda um com o outro.”

Curiosidades

Direção

Originalmente, Jeff Nichols havia sido escalado para dirigir o filme, mas foi retirado por causa de outro projeto de ficção científica da Paramount.

Dedicação especial

Em entrevista ao site de entretenimento Digital Spy, Lupita confessou que precisou dedicar muita energia para atuar no filme de terror, isto porque ela havia se esquecido “quanta energia é necessária para agir com medo o dia todo”. A atriz não atuava em uma produção do gênero há cerca de cinco anos, desde ‘Nós’ (2019).

Medo de gatos

No filme, os bichanos Nico e Schnitzel interpretam Frodo, o gatinho preto e branco que acompanha Sam (Nyong’o) em todos os cantos, até que a Terra é invadida pelos temidos alienígenas já conhecidos da franquia. Lupita Nyong’o não suportava gatos, mas depois do filme ‘Um Lugar Silencioso – Dia Um’, ela mudou de ideia e, hoje, é gateira assumida. “Todo mundo que me conhece, sabe: eu não gostava de gatos. Eu tinha medo deles”, explicou a atriz

Sobre os Anjos da Morte

De acordo com o diretor, um cataclisma teria ocorrido no planeta natal dos alienígenas que, enfim, explodiu. Por conta de sua capacidade de sobrevivência e adaptação, os monstros que restaram se alojaram nos detritos e, assim, fizeram sua viagem até a Terra. A queda dos meteoritos é mencionada já no primeiro Um Lugar Silencioso, em jornais e revistas na casa dos Abbott. As manchetes contam sobre a chegada dos monstros em vários pontos do planeta e sua principal ferramenta de caça: a audição.

E vem mais por aí

John Krasinski também está atualmente desenvolvendo um próximo filme, que tem lançamento programado para 2025.

“Um Lugar Silencioso: Dia Um” está em cartaz em todos os filmes do país e não é recomendado para menores de 16 anos.

Por Marcelo Rezende

