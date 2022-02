Fundação de Cultura prorroga seleção de artigos que irão compor livros sobre museus

FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), prorrogou até a próxima segunda-feira (28), o prazo para pesquisadores publicarem artigos e pesquisas que irão compor livros na coletânea “Museus e Patrimônio Cultural”. O projeto visa promover o debate e estimular a difusão de estudos sobre museus.

A iniciativa é desenvolvida por meio do Sistema Estadual de Museus de MS (SIEM/MS) em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do MuArq/UFMS (Museu de Arqueologia da UFMS).

Conforme a FCMS, o edital prevê a publicações na coletânea todos os anos, que serão enumerados por volumes. O Primeiro volume foi intitulado “Museus e Patrimônio Cultural em Mato Grosso do Sul: pesquisa, cultura, educação e identidade”, o livro é composto por 21 artigos apresentados por 39 pesquisadores de diferentes áreas.

Serão aceitos projetos que explorem a temática de museus, museologia, museografia, ações realizadas em museus, educação patrimonial ou educação ambiental em museus, estudos realizados em museus, bem como outras que tratem das temáticas ligadas aos espaços museais e de memória.

As inscrições são gratuitas e os trabalhos deverão ser submetidos por meio do formulário, que deve ser devidamente preenchido. A divulgação do resultado está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Ainda conforme o edital, os custos de editoração ficarão por conta do Museu de Arqueologia da UFMS, com disponibilização gratuita do livro em formato digital. A obra será editada, registrada (ISBN), publicada e disponibilizada pelo Sistema Estadual de Museus de MS/FCMS e pelo Museu de Arqueologia da UFMS.

Serviço:

O edital com todas as informações está disponível no link:

https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

