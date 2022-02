Obras avançam nas ruas transversais do centro de Campo Grande e na Rui Barbosa

Neste sábado (26), a Rua Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa será totalmente fechada para obras de remendo profundo e travessia elétrica. No mesmo dia, a Rua Rui Barbosa, entre a Dom Aquino e Marechal Rondon, ficará parcialmente fechada para recorte de pavimento e deve ser liberada ao final do dia.

A partir de segunda-feira (28), o mesmo trecho ficará totalmente fechado para obras de pavimento rígido durante três dias. Depois, o fechamento se torna parcial com uma faixa de rolamento liberada. A previsão é que fique parcialmente fechado até o dia 28 de março.

Também na segunda-feira, serão iniciadas as atividades de requalificação de calçadas na Rua Rui Barbosa, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, no lado esquerdo, sentido fluxo da via.

Apenas a pista de estacionamento do lado esquerdo será interditada para a execução dos serviços. Após a demolição das calçadas, o acesso aos imóveis será garantido através de passadiços. A previsão de execução do serviço é de 20 dias.