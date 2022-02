Família busca notícias de filho de vereadora desaparecido há dias

O filho da vereadora Jussara Vanderlei (PTB), Gustavo Vanderlei Borges, 19, está desaparecido desde domingo (20) em Lagoa Bonita, no distrito de Deodápolis, a aproximadamente 209 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, o tio do rapaz informou que o jovem saiu com a moto da mãe e o último contato dele com a família ocorreu na segunda-feira (21), através de mensagens de texto via celular. Desde então as ligações ou tentativas de conversa acabam sem sucesso.

Gustavo pilotava uma Honda Bros preta, com placa REW-3187 quando deixou a casa onde reside. Ainda conforme o tio, contatos com familiares da região foram realizados, porém, ele não estava em nenhum dos locais. A busca agora é por informações com parentes que moram no Estado de São Paulo.