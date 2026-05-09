Fim de ciclo: MC Livinho anuncia show em Campo Grande com turnê de despedida “Fazer Falta”

Projeto promete revisitar os maiores sucessos da carreira do funkeiro

O cantor MC Livinho já tem encontro marcado com os fãs de Campo Grande. O artista se apresenta na capital Sul-mato-grossense no dia 29 de agosto com a turnê “Fazer Falta”, projeto que promete revisitar os maiores sucessos de sua carreira e emocionar o público com uma atmosfera de despedida e celebração.

Reconhecido como um dos principais nomes do funk nacional, MC Livinho soma mais de 15 anos de trajetória na música e acumula hits que marcaram gerações. Com milhões de ouvintes nas plataformas digitais e forte presença nas redes sociais, o cantor construiu uma carreira de destaque no cenário brasileiro, levando o funk para diferentes públicos em todo o país.

A turnê ganhou ainda mais repercussão após o artista anunciar que pretende fazer uma pausa por tempo indeterminado na carreira a partir de 2026. Segundo Livinho, a decisão foi motivada pela necessidade de cuidar da saúde física e mental após anos de rotina intensa nos palcos. O anúncio surpreendeu os fãs e transformou a série de shows em um momento especial de reencontro e agradecimento ao público.

Nas redes sociais, o cantor afirmou que deseja encerrar esse ciclo de maneira marcante, celebrando a conexão construída ao longo dos anos. A proposta da turnê é justamente reunir fãs antigos e novos para reviver músicas que fizeram sucesso nacional e reforçaram o nome de Livinho entre os maiores artistas do funk brasileiro.

Em Campo Grande, a expectativa é de casa cheia e muita animação. Informações de local e compra de ingressos será anunciado em breve nas redes sociais do cantor. A apresentação promete reunir grandes sucessos da carreira do cantor.

Por Amanda Ferreira