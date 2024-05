Procon Municipal encontra variação de 59% no preço do café em Campo Grande

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor realizou pesquisa, entre os dias 09 e 10 de maio, em comércios da Capital, com objetivo de fornecer informações relevantes aos consumidores, possibilitando a comparação de preços e a busca por melhores ofertas.

Durante o levantamento, foram verificados os valores praticados, e a disponibilidade de 43 produtos das principais marcas do mercado em 10 estabelecimentos comerciais, sendo 6 supermercados e 4 atacadistas.

Segundo a pesquisa, o menor preço encontrado no item de 500g foi de R$ 12,49 e o maior preço R$19,90. Já nos itens de 250g, o menor valor encontrado foi de R$7,25 e o maior de R$11,49.

“Essa pesquisa é fundamental para orientar os consumidores sobre as opções disponíveis no mercado. Observamos uma grande porcentagem na variação de preços, o que demonstra a importância de pesquisar antes de comprar. Além disso, é essencial lembrar que preço não deve ser o único fator considerado, a qualidade do produto também deve ser levada em conta. O Procon está comprometido em fornecer informações precisas para que os consumidores façam escolhas conscientes e satisfatórias”, destaca o subsecretário José da Costa Neto.

O Procon Municipal recomenda que os consumidores de Campo Grande realizem pesquisa prévia antes de adquirir o produto, atentos às variações de preços e melhores ofertas disponíveis, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade e o atendimento oferecidos pelo estabelecimento, assim como também a taxa de entrega.

A pesquisa na íntegra está disponível através deste link: https://drive.google.com/file/d/1OJR25NHYHKdr3lMkVAZ8LRS_XTRlhcRm/view?usp=sharing