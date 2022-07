Republicanos oficializa apoio à candidatura de Jair Bolsonaro

Durante convenção nacional realizada neste sábado (30) o partido Republicanos oficializou o apoio candidatura do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), à reeleição.

O evento ocorreu em São Paulo e contou com a presença de Bolsonaro e do ex-ministro Tarcísio de Freitas que foi oficializado para disputar o governo do estado de São Paulo.

Na ocasião, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira reafirmou o apoio a Bolsonaro.

“Nesses três anos e meio, esse homem que comandou o Brasil foi vítima de muitas mentiras. Teve toda imprensa tradicional do país contra ele. Cada mentira que falarem, vamos falar a verdade”, disse.

Em seu discurso, Jair Bolsonaro lembrou do processo eleitoral de 2018. “Não existe qualquer acusação de corrupção orgânica em nosso governo. Isso não é virtude, é obrigação. Eu não tive 58 milhões de votos em 2018. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim”, destacou o presidente.

Bolsonaro disputará sua segunda eleição ao Planalto. Na primeira, em 2018, foi eleito ao vencer o ex-ministro Fernando Haddad (PT) no segundo turno. No Brasil, desde que o instrumento da reeleição foi instituído, em 1997, todos os presidentes que concorreram ao segundo mandato foram eleitos.

Com informações da Agência Brasil.

