Final de semana é dia de sanduiche de preguiçoso! Confira a receita

Modo de preparo

Em uma pote misture o creme de leite os ovos e sal a gosto. Em uma forma monte colocando as fatias de pão de forma e em seguida metade do presunto e metade da mussarela. Depois coloque um tomate picado em fatias e cubra com o copo de requeijão. Repita a mesma coisa na camada, só que desta vez cubra com o creme de leite. Polvilhe o queijo ralado por cima. Leve ao forno por 20 minutos ou até o creme ficar firme. Agora é só se deliciar! Bom apetite!