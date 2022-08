Chuva deve chegar hoje no Estado

O domingo (7) amanhece nublado com possibilidade de chuva em diversas áreas do Estado. O tempo instável traz uma frente fria que se aproxima e nos próximos dias trará queda de temperatura. Mas a previsão é de calor neste domingão em grande parte do MS.

A previsão segundo o meteorologista Nathálio Abrahão, hoje na Capital pode chover 6mm, Dourados 9mm, Corumbá 2mm e Ponta Porã 7mm.

A temperatura na Capital ficará com mínima de 19º e máxima de 27. A previsão da queda de temperatura está prevista para a próxima quarta-feira (10).