Projeto ‘Bioparque vai à escola’ é lançado para estudantes de Campo Grande

Com o objetivo de enriquecer as experiências de estudantes, educadores e gestores nas visitas ao Bioparque Pantanal, foi lançado nesta semana, no auditório do complexo, o projeto “Bioparque Vai à Escola”. As atividades estão alinhadas com o pilar da educação ambiental e a proposta do empreendimento de ser um local de experiência e conhecimento para todos.

O projeto é uma iniciativa do NEA (Núcleo de Educação Ambiental), que promove ações e projetos pedagógicos para a sensibilização e conscientização de temáticas socioambientais, de conservação dos recursos naturais, de boas práticas sociais e de valorização da vida.

Um manual de práticas pedagógicas será disponibilizado para as escolas que aderirem ao projeto englobando orientações e propostas de estratégias didáticas para aliar o lazer à aprendizagem. Os educadores poderão explorar as dependências do Bioparque Pantanal, no que se refere às suas exposições, acervo biológico, científico e cultural, para enriquecer suas práticas didáticas, para o desenvolvimento de projetos ou como recurso de complementação curricular ou recomposição da aprendizagem. O conteúdo ainda disponibiliza orientações didáticas para os educadores quanto aos ambientes representados nos tanques e recintos, cenários e espécies de interesse didático e científico.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, a participação dos estudantes é fundamental para o sucesso do projeto. “Os estudantes têm a função de multiplicar as informações que recebem nas escolas. Então, esse projeto é algo que vai além das salas de aulas, pois elas acabam levando a informação que recebem para dentro de suas casas, engajando e mobilizando outras pessoas”, destaca.

Diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, também enfatizou a importância do projeto para o público escolar. “O objetivo é aprimorar o trabalho lúdico pedagógico que já vem sendo realizado durante as visitas escolares, tornando-as cada vez mais enriquecedoras e cumprindo o propósito do empreendimento de ser um espaço de experiência e conhecimento para todos. A Educação ambiental é um dos nossos pilares, e as atividades desenvolvidas com estudantes é uma forma de plantarmos a semente da conscientização ambiental em cada um”.

Escolas interessadas em participar do projeto, podem entrar em contato com o NEA pelo WhatsApp: (67) 99219-0701.

Com informações do Governo de MS.

