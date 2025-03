Dia Internacional da Mulher: Adriana Fernandes ministra palestra em Campo Grande

No dia 08 de março, além da palestra de Pamela Magalhães, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, também receberá a palestra “Mulheres que Sentem, Pensam e Agem: O Poder da Neurociência no Autoconhecimento e na Motivação”, conduzida por Adriana Fernandes, especialista em neurociência comportamental e psicologia positiva.

O evento será voltado para mulheres de todas as idades, que desejam compreender melhor seu funcionamento cerebral e aplicar esse conhecimento para transformar suas vidas pessoais e profissionais.

A palestra abordará temas como o cérebro feminino e suas potencialidades, diferenças neurobiológicas e seus impactos sobre emoções e comportamentos, reprogramação mental, autoconfiança, tomada de decisão e motivação. Com uma abordagem dinâmica e acessível, Adriana Fernandes trará insights valiosos sobre como a neurociência pode auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional e no fortalecimento do bem-estar e da autoconfiança.

Além da palestra, Adriana lançará seu novo livro, “Mulheres que Sentem, Pensam e Agem – O Poder da Neurociência no Autoconhecimento e Motivação”, uma obra que convida as mulheres a entenderem e aproveitarem o funcionamento do próprio cérebro a seu favor. O livro explora as potencialidades do cérebro feminino, a importância da empatia, da intuição e da resiliência, além de oferecer estratégias para reprogramar pensamentos e hábitos rumo ao sucesso.

O evento terá uma programação especial e contará com outra palestra de destaque. Adriana Fernandes abrirá a apresentação de Pamela Magalhães, psicóloga referência nacional em relacionamentos e autoestima feminina. Fenômeno na internet, com mais de 2 milhões de seguidores, Pamela ministrará uma palestra transformadora, abordando temas como amor-próprio, autoconfiança e o papel da mulher contemporânea na construção da sua felicidade.

Como comprar?

A venda dos ingressos já está aberta na plataforma Showpass.com.br ou no ponto físico: 1/4 colchões – Av.Afonso Pena com Rua Alagoas, ou pelo número (67) 99921-0099.

Serviço

8 de março de 2025;

A partir das 19 horas;

Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo;

Ingressos: www.showpass.com.br;

Mais informações: (67) 99921-0099.