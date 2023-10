Circo Mundo Mágico chega a Campo Grande para temporada especial

Atração estreia no dia 23, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês abre, mais uma vez, suas portas para a magia do circo. A partir do dia 23 de junho, o Circo Mundo Mágico se apresenta na Capital e levanta acampamento no estacionamento do Bosque.

O circo, que já visitou todas as regiões do País, traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas.

“O destaque fica para o Globo da Morte, com cinco motocicletas rodando simultaneamente”, conta o responsável pelo evento, Marcos Vieira, que herdou do pai, Francisco, a vida circense. “O Circo Mundo Mágico existe desde 2006, mas nosso pai começou em 1969 e todos os filhos seguiram seus passos”, revela.

Quem for conferir os espetáculos do Circo Mundo Mágico poderá ainda se surpreender com a visita de personagens queridos da criançada, como o incrível Homem Aranha, totalizando mais de 20 atrações. Além disso, o circo oferece uma estrutura física de primeira linha para o público e apresenta uma exposição de estátuas de animais, ideais para quem quer garantir ótimos cliques e memórias.

O Circo Mundo Mágico estará no Bosque dos Ipês de terça a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico.byinti.com/ ou direto na bilheteria.

Serviço

Circo Mundo Mágico

Estreia: 23 de junho

Horários: terça a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

Com informações da Assessoria.